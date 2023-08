Iračana in Kosovca prijeli med prevažanjem migrantov

Policisti PU Novo mesto so v ponedeljek med prevažanjem nezakonitih prebežnikov ujeli dva tujca, ki se bosta srečala s preiskovalnim sodnikom. Prijeli pa so tudi večje število migrantov, ki so prečkali državno mejo.

Tako so med opravljanjem nalog na avtocestnem postajališču Zaloke preverjali voznika osebnega avtomobila znamke BMW z italijanskimi registrskimi oznakami. Med postopkom so ugotovili, da 23-letni državljan Kosova v vozilu prevaža pet državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Na območju Mosteca pa so ustavili osebni avtomobil znamke Kia ceed z nemškimi registrskimi oznakami. Državljan Iraka je v vozilu prevažal štiri državljane Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. »Državljanu Kosova in državljanu Iraka so odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli vozila. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Turčije še niso zaključeni,« sporočajo s PU Novo mesto.

Sicer pa so na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Jesenice na Dolenjskem, Mali Obrež, Brežice, Slovenska vas) izsledili in prijeli 93 državljanov Afganistana, 21 državljanov Pakistana, 15 državljanov Maroka, 13 državljanov Sirije, 11 državljanov Konga, devet državljanov Iraka, devet državljanov Rusije, pet državljanov Šrilanke, dva državljana Indije, državljana Tunizije, državljana Bangladeša, državljana Irana in državljana Libije.