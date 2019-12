Iračanu za napad na taksista in policista šest let zapora

Po prestani zaporni kazni bo za pet let izgnan iz Slovenije. FOTO: Leo Caharija/Primorske Novice

Okrožno sodišče v Novi Gorici je Iračanuzaradi napada na taksista in policista ter poskusa odtujitve osebnega vozila izreklo šest let zaporne kazni. Po prestani zaporni kazni bo za pet let izgnan iz Slovenije. Obdolženega na današnji razglasitvi sodbe ni bilo.26-letni obdolženec je kazniva dejanja priznal že na predobravnalnem naroku. Tožilkaje predlagala, da mu za kaznivo dejanje poskusa uboja taksista prisodijo dve leti zapora, za poskus umora policista štiri leta zapora, za poskus odvzema motornega vozila pa pet mesecev zapora. Enotna kazen bi bila tako šest let zapora.Sodnikje sledil tožilkinemu predlogu in Iračanu ob upoštevanju vseh olajševalnih okoliščin prisodil šestletno zaporno kazen. Slednji bo začetek prestajanja zaporne kazni pričakal v priporu, saj je zaradi begosumnosti in ponovitvene nevarnosti tudi pri tem predlogu sodnik sledil tožilki.Že na četrtkovem predobravnalnem naroku in predlagani kazni se je oglasil Sindikat policistov Slovenije. V sporočilu so izrazili izredno ogorčenost nad po njihovo nizko kaznijo, ki jo je za Iračana zahtevalo tožilstvo, saj gre za huda kazniva dejanja zoper življenje in telo, poleg tega pa v primeru policista celo za kvalificirano obliko kaznivega dejanja.»Sindikat policistov Slovenije, preko 8000 policistk in policistov ter zaposlenih v policiji, naših družin, otrok, sorodnikov, prijateljev, znancev in drugih državljanov navedeno potezo razume kot popolno razvrednotenje življenja, varnosti in osebne integritete vseh policistk in policistov ter vseh državljanov, ki bi se v dani situaciji lahko znašli v vlogi oškodovanca,« so še zapisali.Do spora med voznikom taksija in migrantom na poti iz Vrtojbe proti Ljubljani naj bi prišlo, ker Iračan s seboj ni imel denarja za plačilo vožnje. Zato je taksist zavil s hitre ceste, Iračan pa ga je napadel z olfa nožem, so julijsko dogajanje pojasnili na novinarski konferenci Policijske uprave Nova Gorica.Taksist se je rešil tako, da je zbežal iz avtomobila, s seboj pa vzel tudi ključe. Iračan je želel vzeti taksistov avto in sam nadaljevati pot proti Ljubljani, zato je stekel za njim, da bi dobil ključe. Ko je ugotovil, da mu to ne bo uspelo, je odšel nazaj v avto in skušal na drugačen način vžgati motor. Pri tem pa so ga zalotili policisti.Policistoma, ki sta prispela na kraj dogajanja, je poškodovani taksist nakazal, da je osumljenec v avtu. Policista sta Iračana pozvala, naj pride iz avtomobila in se uleže na tla. 26-letnik je izstopil, se najprej ustavil, nato pa napadel enega od policistov. Ta je s pištolo zato najprej ustrelil v zrak, nato pa še napadalca v spodnji del desne noge.Za tem sta policista Iračana ustavila in vklenila, pozneje pa ga je reševalno vozilo tako kot taksista odpeljalo na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.