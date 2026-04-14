V Kranju pogrešajo otroka, enajstletnega Ceneta

Policisti Policijske postaje Kranj iščejo 11-letnega Ceneta Zavrla iz Kranja. Nazadnje so ga videli danes okoli 15. ure, ko je šel peš na relaciji Jama–Meja v Mestni občini Kranj.

Cene je visok okoli 155 cm, suhe postave in ima črne, kratke lase. Oblečen je bil v črno bundo in črno trenerko. S seboj je imel karirasto torbo rumeno-modre barve.

Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, prosijo, da se oglasijo ali pokličejo na Policijsko postajo Kranj, 04/233 64 00, ali na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.