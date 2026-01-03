  • Delo mediji d.o.o.
    Črna kronika

    Plazovi na severu Italije terjali tri smrtne žrtve

    V Alpah je umrla 50-letna nemška pohodnica, isti dan je plaz v bližini Torina zasul francoskega smučarja, Dolomiti so bili usodni za italijanskega alpinista.
    Dolomiti pa so bili usodni za italijanskega alpinista. Fotografija je simbolična. FOTO: Claudia Greco/Reuters
    Galerija
    Dolomiti pa so bili usodni za italijanskega alpinista. Fotografija je simbolična. FOTO: Claudia Greco/Reuters
    STA
    3. 1. 2026 | 11:53
    3. 1. 2026 | 11:53
    2:01
    A+A-

    Plazovi, ki so se v petek sprožili na severu Italije, so terjali tri smrtne žrtve. V Alpah je v občini Acceglio v deželi Piemont umrla 50-letna nemška pohodnica, isti dan je plaz v bližini Torina zasul francoskega smučarja, Dolomiti pa so bili usodni za italijanskega alpinista. Reševalne službe ob nestabilnih razmerah pozivajo k previdnosti.

    image_alt
    Ponekod v Sloveniji so se zbudili v rahlo zasneženo jutro

    Velik plaz se je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA v Piemontu sprožil na nadmorski višini 2300 metrov. Po poročanju italijanskih medijev so bili v snegu ujeti najmanj štirje ljudje. Za 50-letno Nemko je bil plaz usoden, ostale tri, med njimi njenega moža, so rešili.

    Dve osebi so zaradi podhladitve odpeljali v bolnišnico, četrti naj bi utrpel lažje poškodbe, navaja italijanska tiskovna agencija Ansa. Reševalno akcijo je oteževal močan veter.

    Po navedbah reševalcev je bila četverica del skupine več turnih smučarjev na tem območju.

    Prav tako je bil plaz, ki se je sprožil v bližini Torina, v petek usoden za francoskega smučarja, Dolomiti na severovzhodu Italije pa so terjali življenje italijanskega alpinista.

    Poziv k previdnosti

    Po navedbah gorskih reševalcev so nevarnost plazov povečale močne snežne padavine okoli božiča, ki so jim sledile naraščajoče temperature in močan veter.

    Gorska reševalna služba ob trenutnih razmerah v visokogorju poziva k skrajni previdnosti.

    Italijaplazgoresmrt

