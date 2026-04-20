Italijani prijeli roparja ljubljanske zlatarne

Ivan Marković je menda sodeloval pri ropu draguljarne Malalan pred desetimi leti.

V severnoitalijanski pokrajini Emiliji - Romanji so aretirali 51-letnega Ivana Markovića – oziroma Ivana Milovanovića, Sama Kolarića, Obradina Nikolića ali Ivana Miroslava Markovića. Vsa ta imena je namreč uporabljal, ko se je predstavljal z lažnimi dokumenti. Z mednarodno tiralico ga išče Slovenija, saj naj bi bil vpleten v enega najbolj filmskih ropov v naši državi. Pred desetletjem je razvpita tolpa Rožnati panterji dobesedno sredi Ljubljane opustošila draguljarno Malalan. Republika Slovenija pričakuje čimprejšnjo izročitev osumljenca. Morala bo počakati, da se proti njemu končajo postopki v Italiji. Italijanski policisti so v nekem stanovanju aretirali še enega Srba, a so tega izpustili, Markoviću pa so nadeli lisice in ga odpeljali v pridržanje. Med hišno preiskavo so naleteli na kup ...