Italijanski dijak po napadu z nožem v kritičnem stanju

Italijanski mediji poročajo o dopoldanskem napadu z nožem na eni izmed srednjih šol v mestu La Spezia v Liguriji. Napaden je bil osemnajstletni dijak, ki je v kritičnem sanju.

Po prvih informacijah ga je menda zabodel drug dijak. Stanje osemnajstletnika so takoj ocenili za kritično zaradi izgube krvi.

Pomoč so mu nudili reševalci Rdečega križa in zdravniki nujne medicinske pomoči, nato pa so ga sprejeli v intenzivno oskrbo na urgenci v mestni bolnišnici Sant'Andrea. Na šoli so tudi policisti, ki izvajajo prve preiskave.