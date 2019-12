Ivana Šundov pred sodiščem zaradi očitkov o poslovni goljufiji

Šundova je zadevo obžalovala, a krivdo zanikala. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Nekdanja televizijska voditeljicase je zaradi očitkov o poslovni goljufiji znašla pred sodiščem. Podjetje, ki ga je vodila, naj bi oškodovancu prodalo stanovanje v Šibeniku, obremenjeno z bančno hipoteko, z obljubo, da bo hipoteka po plačilu kupnine umaknjena, a se to ni zgodilo. Šundova je zadevo obžalovala, a krivdo zanikala.Šundova se je na današnjem predobravnavnem naroku na novogoriškem sodišču izrekla za nedolžno, za zaplet, ki naj bi se zgodil pred več kot desetletjem, pa okrivila nekdanjega partnerja. Dejala je, da je bila le slamnata direktorica podjetja Diva stil in da je celotno poslovanje in prodajo vodil njen bivši partner. Sodišču je povedala, da ji je žal za vse posledice, vendar da sama nima nič s tem kaznivim dejanjem. Oškodovani je pri očitkih vztrajal.Predobravnavni narok je sicer zaznamovala razprava okoli pristojnosti sodišča. Zagovornik obtoženeje namreč opozoril, da je bilo domnevno kaznivo dejanje storjeno v tujini, zato je za reševanje pristojno tamkajšnje sodišče. Tudi priče, pri zaslišanju katerih je vztrajal, živijo na Hrvaškem. Tam živi tudi Šundova.Tožilkapa je vztrajala, da je za sojenje pristojno tisto sodišče, kjer deluje storilec in kjer naj bi nastala njegova posledica. Sodnikse je vseeno odločil za nadaljevanje postopka. Ker bo vabljenje prič, katerih naslove morajo šele pridobiti, težavno, je narok glavne obravnave razpisal šele v sredini februarja.