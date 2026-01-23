Iz filma mora izbrisati tri imena

Ko se dokumentarni film, ki želi razkriti resnico o smrti vojaka, konča z odločitvijo sodišča o izbrisu treh imen, se vprašanje svobode izražanja sreča z mejo varstva ugleda posameznika. Ta teden je ljubljansko sodišče odločilo, da morajo sestra Blaža Furjana, režiser filma in novinar plačati odškodnino zaradi dokumentarca V imenu resnice, v katerem je bila uradno zaključena preiskava smrti iz leta 1997 postavljena pod vprašaj in javno soočena z očitki o umoru.

Sodnica je ob tem poudarila, da je tožilstvo primer dvakrat pretehtalo in ostalo pri zaključku o samomoru, film pa naj bi, kot izhaja iz sodbe, pravico do domneve nedolžnosti postavil na preizkušnjo pred javnostjo. Koliko bo trojica na koncu plačala, kaj odločitev pomeni za novinarsko preiskovanje starih ran in kje natančno poteka meja med javnim interesom in posegom v čast, članek razčleni na primeru tega odmevnega spora.