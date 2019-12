Iz gozda prinesel neneksplodirani mini in preživel

Strokovnjaki in policija opozarjajo

Telo odskočne mine običajno vkopljejo v zemljo tako, da iz nje štrli le zvezdasti sprožilec. FOTO: Wikipedia

Ubija v krogu 50 metrov

S policijske uprave Maribor so sporočili, da je včeraj občan, ki se je sprehajal po gozdu od Maribora proti Miklavžu, napravil veliko neumnost, ki bi ga lahko stala življenja. V gozdu je namreč našel dve neeksplodirani mini - ena od obeh je bila zelo nevarna protipehotna odskočna mina - ju pobral in ju prinesel kakšnih tristo metrov daleč do Ptujske ceste.Nekdo je o najdbi obvestil policijo, ki je prišla na kraj in poklicala še strokovnjake iz enote za neeksplodirana ubojna sredstva (NUS). Ti so mini prevzeli in odpeljali na skladiščenje in poznejše uničenje. Strokovnjaki in policija pa so ob tem opozorili vse, ki bi utegnili najti še kakšne neeksplodirane mine, da naj se le-teh ne dotikajo, naj jih ne dvigujejo in ne prenašajo. »Svetujemo, da si najditelji zapomni kraj, ga morebiti označi in se oddalji od NUS ter o tem obvesti pristojne službe na interventne številke 112 ali113,« pravijo na policiji.Še posebno protipehotne odskočne mine so zelo nevarne. Tiste jugoslovanske proizvodnje, kakršno je verjetno našel občan včeraj pri Mariboru, vsebujejo skoraj pol kilograma eksploziva, sprožijo pa se lahko s pritiskom ali potegom. Za sproženje s pritiskom (na primer, če človek stopi na vkopano mino) je dovolj devet do šestnajst kilogramov sile, za sprožitev s potegom - ta je mogoča le, če je na sprožilec pritrjena primerna potezna žica - pa je dovolj že tri do pet kilogramov sile. Ob sprožitvi majhno eksplozivno polnjenje na dnu mine le - to dvigne približno 50 do 80 centimetrov v zrak, kjer nato eksplodira glavno polnjenje, ki z veliko hitrostjo in silo ovoj mine raztrga na majhne kosce in jih izstreli na vse strani okrog sebe do razdalje stotih metrov. Od sprožitve do eksplozije glavnega polnjenja mine manj kot ena sekunda, zato se je nemogoče pravočasno umakniti ali zakriti in posledice so vedno zelo hude, v glavnem smrtne do odaljenosti petdeset metrov od kraja eksplozije.