Uspešno rešili psa, ki je omahnil kar 15 metrov globoko

»Naše poslanstvo ni samo reševanje ljudi, ampak pomoč vsem živim bitjem in tudi zaščita premoženja.« Tako so po nedeljski reševalni akciji, v kateri so reševali psa, zapisali člani GRS Kranj. Kasneje so morali še na pomoč jadralnemu padalcu, ki je pristal na drevesu, vendar se na srečo ni poškodoval.

Kot je poročal republiški center za obveščanje, je v nedeljo ob 12.38 v naselju Kokra v občini Preddvor pes padel v globel in se poškodoval. Gorski reševalci z GRS Kranj so se spustili v težko dostopno grapo, pes je omahnil kar 15 metrov globoko.

»Pomagali smo mu po najboljših močeh, mu imobilizirali poškodovano tačko ter ga imobiliziranega na zajemalna nosila spravili na varno,« so zapisali. Štirinožca so predali lastnikom. »Želimo mu čim hitrejše okrevanje,« so sklenili.

Reševanje jadralnega padalca

Kmalu zatem so morali posredovati še zaradi jadralnega padalca, ki je pristal na drevesu. Zgodilo se je ob 13.03 na Grajskem hribu v občini Cerklje na Gorenjskem, je poročal republiški center za obveščanje. Padalec je nepoškodovan sam splezal z drevesa. Več okoliščin nesreče je pojasnil Roland Brajič, tiskovni predstavnik kranjske policijske uprave.

»Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je 63-letni jadralni padalec hotel vzleteti, pri tem pa ga je sunek vetra vzdignil in je pristal na bližnjem drevesu. Jadralni padalec ni bil poškodovan. Na kraju nesreče so mu pomagali gorski reševalci GRS Kranj. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali,« je sporočil.

Reševalci GRS Kranj so ob tej priložnosti vse tudi spomnili, da lahko temperature v dolini marsikoga zavedejo. »Čeprav se v dolini že prebuja pomlad, v visokogorju še vedno vlada zima. Naj bosta skrben premislek in dobra priprava vedno del ture,« so zapisali.