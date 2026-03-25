Na poročno noč iz hotelske sobe izginilo skoraj 16.000 evrov gotovine

Merima Dizdarević, ki je v hotelu delala kot čistilka, zanika, da naj bi sostorilcema pomagala pri kraji denarja.

Poročna zabava 10. septembra 2022 bo Draganu in Tamari Mijatović za vedno ostala v spominu. Ne samo zaradi slavnostnega dogodka, ampak tudi zaradi kraje 15.870 evrov gotovine, ki sta jo prejela od svatov kot darilo in jo, misleč, da bo tam na varnem, shranila v svojo sobo št. 391 v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana (nekoč Hotel Mons). Da je od tam izginila, sta ugotovila naslednjega dne okoli 3.30 ob vrnitvi v sobo. Denar naj bi ukradla moška, o katerih se še danes ne ve, kdo sta. Še danes se ju spominja Tamarina sestrična Julija Đ.: »Bila sta oblečena v črno, njunih obrazov nisem videla. Vprašala sem se, kaj tam počneta,« je včeraj povedala ljubljanski okrožni sodnici Poloni Kukovec na sojenju Merimi Dizdarević. Po prepričanju tožilke Anite Filipčič naj bi prav ona takrat moškima ...