Iz ljubosumja naj bi umoril tekmeca

»Mikiju se očita, da je bil ljubosumen, ampak to sploh ni res,« je včeraj na novomeškem sodišču zatrdila Carmen Jarc, partnerica Mirka Pilingerja - Mikija, ki je v priporu zaradi očitkov o umoru 22-letnega Sebostjana Kovačiča in poskusa uboja Demirja Brezarja - Demka, Dejanu Novaku pa tožilstvo očita pomoč pri obeh dejanjih. Zgodilo se je 3. septembra lani nekaj pred 10. uro zvečer.

Carmen je še povedala, da je bila s Pilingerjem skupaj 11 let in da jo je varal ves ta čas. »Imel je polno drugih žensk in to sem vedela, v zvezi pa sem vztrajala zaradi otrok. No, tudi zaradi sebe, čeprav mi je vsak drugi dan govoril, naj grem, da noče biti z mano. Ko sem v njegovem telefonu našla dopisovanje s Klavdijo Kerin, mi je rekel, da je med nama konec, ker si bo z njo ustvaril družino. Tisti dan me je oče odpeljal v hotel v Trebnje. Ponoči sem si dopisovala z zdaj pokojnim Kovačičem, tudi prek videa sva se pogovarjala, potem pa sem se z Mikijem dogovorila, da se dobiva in pogovoriva. K njemu sem se vrnila zaradi otrok,« je nadaljevala.

Na dan umora je že popoldne od Mikija zahtevala, da ji izroči svoj telefon; tako bi bila prepričana, da se s Klavdijo res ne bo pogovarjal. Tistega usodnega večera je Carmen prisedla v avto, kjer so bili Dejan Novak, Džesika in Gašper, brskala je po Mikijevem telefonu, da bi našla kakšno sled varanja, zato na promet ni bila pozorna.