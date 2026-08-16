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    Črna kronika

    Iz muzeja na Siciliji ukradli umetnine neprecenljive vrednosti

    Tatovi so iz muzeja v Messini odnesli tri dele znamenitega Poliptiha svetega Gregorja in dvostransko tablico Antonella da Messine.
    Od petih tabel Poliptiha sv. Gregorja so ukradli kar tri. FOTO: Museo Regionale Interdisciplinare di Messina via Reuters
    Galerija
    Od petih tabel Poliptiha sv. Gregorja so ukradli kar tri. FOTO: Museo Regionale Interdisciplinare di Messina via Reuters
    R. I.
    16. 8. 2026 | 12:27
    16. 8. 2026 | 15:13
    2:43
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    Iz Regionalnega muzeja v sicilijanski Messini so v soboto zvečer ukradli več dragocenih del renesančnega slikarja Antonella da Messine.

    Tatovi so se izognili alarmnim in drugim varnostnim sistemom ter odnesli tri od petih tabel znamenitega Poliptiha svetega Gregorja in dvostransko tablico z upodobitvama Marije in Kristusa, ki so jo odstranili iz varovane vitrine, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

    Na izjemno vrednost njegovega opusa kaže tudi nedavni nakup slike Ecce Homo. Po podatkih italijanskega ministrstva za kulturo jo je Italija letos kupila za 14,9 milijona dolarjev oziroma približno 12 milijonov evrov. FOTO: Remo Casilli/Reuters
    Na izjemno vrednost njegovega opusa kaže tudi nedavni nakup slike Ecce Homo. Po podatkih italijanskega ministrstva za kulturo jo je Italija letos kupila za 14,9 milijona dolarjev oziroma približno 12 milijonov evrov. FOTO: Remo Casilli/Reuters

    Je bil rop naročen?

    Policija in forenzični strokovnjaki preiskujejo, kako je storilcem uspelo obiti varovanje muzeja, ki je opremljen z nadzornimi kamerami in alarmnim sistemom. Po poročanju Anse preiskovalci preverjajo tudi možnost, da je bil rop izveden po naročilu trgovca ali zbiratelja z umetninami in da bi ukradena dela lahko končala na črnem trgu.

    »Smo pretreseni. To so bila nekatera najpomembnejša in najbolj znana dela Antonella da Messine,« je po navedbah Anse povedala direktorica muzeja Marisa Mercurio. Rop se je zgodil okoli 21.50, prav v času tradicionalne procesije Vara, ene najpomembnejših prireditev v Messini.

    Muzej je po ropu ostal zaprt, da so lahko preiskovalci opravili svoje delo, poroča španski radio Cadena SER. Ta ob tem navaja, da je danes ohranjenih le okoli 40 del Antonella da Messine, enega najpomembnejših italijanskih slikarjev 15. stoletja.

    Na izjemno vrednost njegovega opusa kaže tudi nedavni nakup slike Ecce Homo. Po podatkih italijanskega ministrstva za kulturo jo je Italija letos kupila za 14,9 milijona dolarjev oziroma približno 12 milijonov evrov.

    V Italiji je uveljavil oljno slikarstvo

    Antonello da Messina je pomemben kot eden ključnih italijanskih slikarjev 15. stoletja, znan tudi po tem, da je v italijansko renesanso prenesel izpopolnjeno tehniko oljnega slikarstva, povezano z nizozemskimi mojstri. Njegova dela združujejo natančen realizem, prepričljivo svetlobo in prostor ter psihološko izraznost portretov. Pomembno je vplival na razvoj beneškega slikarstva.

    Njegova dela so tudi izjemno redka. Ohranjenih jih je le nekaj več kot 30.

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    tatvinamuzejkrajaAntonella da Messine

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