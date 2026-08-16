Iz muzeja na Siciliji ukradli umetnine neprecenljive vrednosti

Iz Regionalnega muzeja v sicilijanski Messini so v soboto zvečer ukradli več dragocenih del renesančnega slikarja Antonella da Messine.

Tatovi so se izognili alarmnim in drugim varnostnim sistemom ter odnesli tri od petih tabel znamenitega Poliptiha svetega Gregorja in dvostransko tablico z upodobitvama Marije in Kristusa, ki so jo odstranili iz varovane vitrine, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Na izjemno vrednost njegovega opusa kaže tudi nedavni nakup slike Ecce Homo. Po podatkih italijanskega ministrstva za kulturo jo je Italija letos kupila za 14,9 milijona dolarjev oziroma približno 12 milijonov evrov. FOTO: Remo Casilli/Reuters

Je bil rop naročen?

Policija in forenzični strokovnjaki preiskujejo, kako je storilcem uspelo obiti varovanje muzeja, ki je opremljen z nadzornimi kamerami in alarmnim sistemom. Po poročanju Anse preiskovalci preverjajo tudi možnost, da je bil rop izveden po naročilu trgovca ali zbiratelja z umetninami in da bi ukradena dela lahko končala na črnem trgu.

»Smo pretreseni. To so bila nekatera najpomembnejša in najbolj znana dela Antonella da Messine,« je po navedbah Anse povedala direktorica muzeja Marisa Mercurio. Rop se je zgodil okoli 21.50, prav v času tradicionalne procesije Vara, ene najpomembnejših prireditev v Messini.

Muzej je po ropu ostal zaprt, da so lahko preiskovalci opravili svoje delo, poroča španski radio Cadena SER. Ta ob tem navaja, da je danes ohranjenih le okoli 40 del Antonella da Messine, enega najpomembnejših italijanskih slikarjev 15. stoletja.

Na izjemno vrednost njegovega opusa kaže tudi nedavni nakup slike Ecce Homo. Po podatkih italijanskega ministrstva za kulturo jo je Italija letos kupila za 14,9 milijona dolarjev oziroma približno 12 milijonov evrov.