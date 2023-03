Iz Petrolovega skladišča iztekla večja količina dizelskega goriva

Iz Petrolovega skladišča naftnih derivatov v Račah je v sredo popoldne iztekla večja količina dizelskega goriva, so za STA potrdili v družbi Petrol. O obsegu morebitne škode na okolje je po njihovih navedbah prezgodaj govoriti. Kot kaže, je večino goriva sicer prestregla čistilna naprava.

Po pojasnilih družbe je prišlo do razlitja dizelskega goriva v zemljino na območju skladišča, ki jo trenutno sanirajo oz. premeščajo na ustrezno lokacijo. Ocene o količini razlitih derivatov trenutno še ne morejo podati, so pa zapisali, da je do dogodka prišlo zaradi »nepravilnega položaja zapornega elementa na iztekališču za avtocisterne«.

Po njihovih zagotovilih so razmere začeli reševati takoj. Med drugim so aktivirali ekipe za neprekinjeno poslovanje, steklo pa je tudi obveščanje pristojnih institucij v skladu z zakonodajo. O dogodku so obvestili tudi regijski center za obveščanje in pristojne inšpekcijske službe.

Ker so jutranje ugotovitve nakazale možnost prehajanja derivata zunaj skladišča, so o tem nemudoma obvestili tudi predstavnike občine.

Reševanje in sanacija dogodka poteka od srede, so še navedli v družbi in dodali, da so na lokaciji prisotne vse pristojne interne in zunanje službe.

O obsegu morebitne škode na okolje je v tem trenutku po njihovih besedah preuranjeno sklepati. Kot so dodali, bodo v zvezi s tem javnost sproti obveščali. »Razmere so že od začetka pod nadzorom, skladišče obratuje normalno,« so zagotovili.

Kot na spletni strani poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, so se madeži naftnih derivatov na površju bazenov tamkajšnje čistilne naprave pojavili nekaj minut pred pol deveto uro dopoldne.

Delavci pooblaščenega podjetja, ki so jim pomagali mariborski gasilci, so prečrpali deset kubičnih metrov mešanice nafte in vode iz bazenov čistilne naprave, nafto pa odstranili z vpojnimi črevesi in pivniki ter ustvarili vpojno prepreko na samem izpustu vode iz čistilne naprave v potok, še izhaja iz spletne strani uprave za zaščito in reševanje.

Da so večjo prisotnost naftnih derivatov upravljavci čistilne naprave zaznali med rednimi jutranjimi monitoringi na čistilni napravi, je za Večer potrdil tudi podžupan v funkciji župana občine Rače-Fram Sebastijan Soršak.

Kot je navedel, so o dogodku obvestili regijski center za obveščanje, v nadaljevanju pa je stekla sanacija ob pomoči poklicnih gasilcev. Po njegovih navedbah so jih v tem času o dogodku obvestili iz Petrolovega skladišča ter jih tudi ponudili pomoč pri sanaciji izlitja. Kot je še dejal, je čistilna naprava zadržala glavnino izteklih derivatov, več podrobnosti pa bodo pokazale mikroanalize.