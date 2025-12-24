Iz pipe je tekla kontaminirana voda

V ljubljanskem UKC niso zagotovili vseh ustreznih ukrepov, ki bi preprečili prenos legionele na imunsko oslabljenega bolnika.

Moški, ki se je pred leti med hospitalizacijo v ljubljanskem kliničnem centru okužil z legionelo, je od bolnišnice s tožbo terjal 35 tisočakov, iztožil pa 9500 evrov. Uspelo mu je namreč dokazati, da UKC ni zagotovil vseh ustreznih ukrepov, ki bi preprečili prenos legionele nanj, čeprav je bil takrat 40-letnik kot imunsko oslabljen bolnik izpostavljen nevarnosti okužbe zaradi vdihavanja kontaminiranega aerosola. Pacientu denarni obliž v višini 9500 evrov z obrestmi. Z legionelo se je okužil na oddelku, ko so ga hladili s krpicami. Sodišče je škodo razmejilo od posledic osnovne bolezni. V kliničnem centru so ga sprejeli 19. marca 2015 po neuspešnem zdravljenju vnetja mišic v šempetrski bolnišnici. Potem ko je 23. marca dobil hospitalno pljučnico, so ga uspešno zdravili, ker pa je bil na ...