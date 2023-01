Iz pripora naj bi posredoval pri prodaji droge

V nadaljevanju preberite:

Pravo mravljišče policistov, olisičencev in odvetnikov je postala v torek zvečer ljubljanska sodna palača. Privedbe osumljencev so bile povezane s popoldanskim skopim sporočilo za javnost Policijske uprave Kranj, da od ponedeljka s pomočjo kriminalistov in policistov drugih policijskih enot ter v sodelovanju z avstrijskimi varnostnimi organi opravljajo obsežnejša preiskovalna dejanja zaradi sumov organizirane kriminalitete s področja prepovedanih drog in nelegalnega orožja.