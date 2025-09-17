  • Delo d.o.o.
    Črna kronika

    Iz prirodoslovnega muzeja ukradli zlato

    Pariški prirodoslovni muzej je eden najstarejših in najpomembnejših muzejev na svetu.
    Gre za primerke naravnega zlata, ki imajo tudi kulturno vrednost. Fotografija je simbolična. FOTO: Pavel Mikheyev/Reuters
    Gre za primerke naravnega zlata, ki imajo tudi kulturno vrednost. Fotografija je simbolična. FOTO: Pavel Mikheyev/Reuters
    STA
    17. 9. 2025 | 19:39
    17. 9. 2025 | 19:39
    Neznani storilci so iz prirodoslovnega muzeja v Parizu ukradli več kepic zlata in s tem povzročili za okoli 600.000 evrov škode. Gre za primerke naravnega zlata, ki imajo tudi kulturno vrednost. Na več vhodih so našli znake vloma, pristojni pa menijo, da je kraja povezana z organiziranim kriminalom, danes poroča nemška tiskovna agencija dpa.

    Odškodnina za ukradene slike tudi iz žepa nekdanje direktorice

    Po poročanju dpa je v torek krajo najprej opazil čistilec v mineraloški galeriji. Prirodoslovni muzej je v sporočilu za javnost izrazil veliko žalost zaradi odtujitve kosov zlata, ki imajo pomembno kulturno vrednost.

    Pariški prirodoslovni muzej je eden najstarejših in najpomembnejših muzejev na svetu. V svoji zbirki ima po lastnih navedbah okoli 68 milijonov predmetov, med drugim kamne, minerale, rastline, fosile ter prazgodovinske, antropološke in etnološke predmete, še dodaja dpa.

