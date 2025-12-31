  • Delo mediji d.o.o.
    Črna kronika

    Iz sefov v banki v nemškem Bonnu izginila večja količina zlata

    Po prvih informacijah je ropa osumljen zaposleni na banki.
    Bančni sefi so postali tarča tatov. Fotografija je simbolična. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
    Galerija
    Bančni sefi so postali tarča tatov. Fotografija je simbolična. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
    STA
    31. 12. 2025 | 19:41
    1:28
    A+A-

    Iz sefov banke Sparkasse v Bonnu na zahodu Nemčije je izginila večja količina zlata. Po prvih informacijah je ropa osumljen zaposleni na banki. Do primera je prišlo kmalu po tem, ko so v zahodnonemškem mestu Gelsenkirchen neznanci iz sefov v trezorju poslovalnice banke Sparkasse ukradli za okoli 30 milijonov evrov gotovine in dragocenosti.

    Zaposleni banke Sparkasse KölnBonn je osumljen, da je nepooblaščeno pridobil dostop do dveh sefov in ukradel njuno vsebino, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

    Preiskovalci in banka niso navedli, kako je osumljeni pridobil dostop do vsebine sefov. Prav tako niso navedli podrobnosti o vrednosti ukradenega blaga ali stanju preiskave.

    Primer izginulega zlata sledi ropu v mestu Gelsenkirchen na zahodu Nemčije, ko so minuli konec tedna neznanci iz 3200 sefov v trezorju poslovalnice banke Sparkasse ukradli za okoli 30 milijonov evrov gotovine in dragocenosti. To bi lahko bil eden največjih tovrstnih ropov v sodobni nemški zgodovini.

