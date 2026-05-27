Iz učilnice izvlekel mladoletnega učenca

Koprčanu Vladanu Verzelu, ki je v priporu od aprila lani, tožilstvo očita serijo kaznivih dejanj, ki naj bi jih storil med leti 2021 in 2025.

Obtožnica ga bremeni zavržnih dejanj na škodo mladoletnic, spolnega nasilja, treh kaznivih dejanj zalezovanja, omogočanja uživanja prepovedanih drog mladoletni osebi in dveh groženj. Očitajo mu tudi neupravičeno proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami, veliko tatvino, povzročitev lahke telesne poškodbe ter nadaljevano kaznivo dejanje uničenja stvari posebnega kulturnega pomena.