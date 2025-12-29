Izgubljamo premoženje, davke in zdravje

Nedavni naval na srečke novoletnega lota je pokazal veliko navdušenje Slovenk in Slovencev nad igrami na srečo. Še bolj je to mogoče zaznati na spletnih platformah, kjer je udeležba merljiva – po študijah in poročilih bi nelegalni trg spletnih športnih stav in spletnih iger lahko presegel prihodke, ki jih imajo na spletu legalni ponudniki. Kljub odločbam posebnega finančnega urada (PFU) ter posledičnim omejitvam dostopa do spletnih strani tuji ponudniki služijo na račun poglabljanja stiske hazarderskih odvisnikov.

Loterija Slovenije navaja, da je v zadnjem letu v njihovih igrah sodelovalo 1,4 milijona igralcev, kar po letošnjih podatkih predstavlja 79 odstotkov polnoletnega prebivalstva Slovenije: »Za udeležbo na spletu je pri Loteriji Slovenije registriranih več kot 230.000 odraslih prebivalcev Slovenije.« Na spletu so pri lotu in eurojackpotu igralci ustvarili približno četrtino celotnega prometa. Številni poskusijo srečo tudi na italijanskih ali drugih evropskih loterijah, nekateri tudi na loterijah brez licenc in koncesij. »Nelegalne loterijske igre pri vseh virih predstavljajo zanemarljiv delež. Za nelegalne ponudnike so bistveno bolj zanimive športne stave in spletne kazinojske igre,« pravijo na Loteriji Slovenije.

Legalni trg je zgolj vrh ledene gore

Tudi Marjan Ornik, vodja zavoda Etnika, ki poganja portal Mladi hazarder za ozaveščanje in odpravljanje negativnih posledic igranja na srečo, pravi, da najmanj težav povzročajo loterijske igre – kot glavni vir težav jih omenja le odstotek uporabnikov iz njihovega programa psihoterapij. »Kot največji vir svojih težav najpogosteje navajajo igralniške igre (47 odstotkov) in športne stave (47 odstotkov), pri čemer večina ne igra zgolj ene vrste igre na srečo,« pove Ornik. Kot vse bolj problematično se kaže igranje na srečo po spletu. »Približno 30 odstotkov naših uporabnikov kot glavni vir svojih težav omenja igranje spletnih iger, pri čemer se ta delež iz leta v leto povečuje.«

Največ težav povzročajo igralniške igre in športne stave. Slika je simbolična. FOTO: Leon Vidic

V Sloveniji športne stave omogoča Športna loterija, koncesijo za prirejanje spletnih iger na srečo, ki ponazarjajo ruleto, igre s kartami, simulacije igralnih avtomatov in podobne igre pa ima le družba Casino Portorož. Ornik poudarja, da je slovenski trg legalnih spletnih iger na srečo zgolj vrh ledene gore, medtem ko je njegov precej večji, nelegalni del skrit: »To pomeni resno sistemsko težavo, saj država nad tem segmentom nima nobenega nadzora, igralci pa nimajo ustrezne zaščite.«

Država parazitskim prirediteljem težko stopi na prste

Posebni finančni urad (PFU) na finančni upravi vsako leto izvede več inšpekcijskih nadzorov. V zadnjem letu je v 52 primerih omejil dostop do spletne igralnice, deset primerov je še v postopku. Toda v dobi, ko je s programsko opremo moč obiti omejitve in ponarediti svojo spletno identiteto, omejitve niso absolutne: »Poseben problem na področju loterijskih iger so nezakoniti parazitski prireditelji iger na srečo, ki omogočajo stave na izide loterijskih iger. To so prireditelji s sedežem v davčnih oazah, ki v državah Evropske unije poslujejo nezakonito, ne spoštujejo načel odgovornega prirejanja iger na srečo ter ne prispevajo ničesar k financiranju družbenokoristnih namenov v državah, kjer nezakonito poslujejo,« pojasnjujejo na Loteriji Slovenije. Na podlagi objavljenih poročil o velikosti trga iger na srečo v Sloveniji, ki vključujejo tudi nelegalni trg športnih stav in kazinojskih iger, bi nelegalni trg lahko predstavljal več kot polovico legalnega trga ali celo presegel prihodke, ki jih na spletu realizirajo legalni ponudniki. »Spletni hazard je zaradi svojih značilnosti žal najbolj brutalna oblika hazarda z bliskovito potjo v zasvojenost, celo pri odraslih uporabnikih,« pravi Lilijana Rudolf z Odprtega inštituta za psihoterapijo Ljubljana.

Pri igralniških odvisnikih, ki so dolgotrajno izpostavljeni stresu, se pojavljajo potrtost, obup, depresija in samomorilne misli. FOTO: Shutterstock

Pri njih prevladujejo mladi odvisniki do 30. leta. Težave, ki jih zaznavajo pri njih, so podobne težavam drugih zasvojencev. »Izmikanje, laži, kraje, prikrivanje, občutek sramu, kopičenje dolgov, ponavljajoči se neuspehi (tako na akademskem kot na delovnem področju), izguba zaupanja bližnjih in beg v socialno izolacijo,« našteje Rudolfova in doda še pridružene zdravstvene težave: potrtost, obup, depresija, samomorilne misli ter škoda, ki jo telesu povzroča dolgotrajna izpostavljenost stresu. Ornik pa pravi, da je 27 odstotkov uporabnikov v letu pred vstopom v njihov program resno razmišljalo o samomoru – od leta 2020 se je njihovemu programu psihoterapije v Ljubljani in Mariboru pridružilo 249 ljudi. Med njimi jih je približno 200 uspelo ustvariti za 3,9 milijona evrov hazarderskih dolgov. Mark Žmavc iz centra Logout pa poleg spletnih športnih stav kot ključna problematična področja dodaja igre na srečo znotraj videoiger ter kriptovalute, ki jih po naravi težav oziroma simptomov uvrščajo med klasične igre na srečo.

Pri igralniških odvisnikih, ki so dolgotrajno izpostavljeni stresu, se pojavljajo potrtost, obup, depresija in samomorilne misli.

Že enajstletniki stopijo na pot odvisnosti

»Sedanji sistem regulacije spletnih iger na srečo v Sloveniji se tako jasno kaže kot neuspešen. Država igralce posredno potiska k tujim, nereguliranim ponudnikom, kjer ni ne zaščite igralcev ne učinkovitega javnega nadzora,« opozarja Ornik. Rudolfova opozarja, da je zasvojenost kronično stanje, s katerim posameznik ostane vse življenje, pot odvajanja pa je prilagojena posamezniku: »Večina naših uporabnikov je začela hazardirati pred polnoletnostjo, tudi pri enajstih letih. Država bi morala dobičke iz iger na srečo usmeriti na ministrstvo za zdravje, ki nosi največje breme za zdravljenje zasvojenih, hkrati pa poskrbeti za učinkovito izobraževanje in ozaveščanje mladih v športu ter njihovih trenerjev o škodljivosti iger na srečo.«

Na trg vstopa nova generacija mladih igralcev na srečo. Slika je simbolična. FOTO: Shutterstock

Tudi Loterija Slovenije ne opaža učinkovitih mehanizmov za preprečevanje delovanja nezakonitih ponudnikov iger na srečo. Z njimi s slovenskega trga ne odteka le neobdavčeni prihodek, ampak nastaja škoda tudi za zdravje ljudi. To je družbena težava. Žmavc opozarja: »Praviloma poiščejo pomoč ravno bližnji, ne zasvojenec sam.« Ornik tudi opozarja, da na trg vstopa nova generacija mladih igralcev na srečo, starih med 15. in 19. letom, med katerimi bo del posameznikov v prihodnosti utrpel hude osebne, socialne in finančne posledice. Rudolfova je prepričana, da je verjetno nemogoče popolnoma onemogočiti dostop do hazarda, vendar: »Naloga države in družbe je, da to pot, kolikor je mogoče, omeji in ljudi od hazarda odvrne, ne pa da ga s svojo zgrešeno organizacijo in propagandnimi akcijami prikazuje kot privlačnega in koristnega.«