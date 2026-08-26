Z novomeške policijske postaje so sporočili, da je danes okoli 9. ure izpred bolnišnice v Novem mestu pobegnil 41-letni zapornik Srečko Brajdič. Kot navaja policija, je bil oblečen v črno majico in bermuda hlače rumenozelene barve. Visok je okoli 170 centimetrov, zaradi poškodbe pa ima povito levo roko. Ob pobegu je bil bos.

Policisti vse od obvestila o pobegu na območju Novega mesta izvajajo številne aktivnosti za njegovo izsleditev, vendar ga do tega trenutka še niso našli.

Vse, ki bi iskanega moškega opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, pozivajo, da o tem nemudoma obvestijo policiste na številko 113 ali to sporočijo na najbližjo policijsko postajo, lahko tudi anonimno na številko 080 1200.