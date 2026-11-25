Primorcu, ki je dolga leta spolno zlorabljal svoje tri mladoletne hčere, »ko mame ni bilo doma«, so sodili dvakrat in ga obakrat spoznali za krivega. Prvo sojenje na koprskem okrož­nem sodišču se je sklenilo januar­ja 2024, ko mu je bila prisojena kazen 23 let in šest mesecev zapora. Na pritožbeni seji, ki je oktobra predlani potekala za zaprtimi vrati višjega sodišča v Kopru, so mu kazen znižali za dve leti in osem mesecev – na 20 let in deset mesecev zapora. Po pravnomočnosti sodbe je obramba vložila zahtevo za varstvo zakonitosti in bila na vrhovnem sodišču z njo maja lani uspešna. »Ker (...) v konkretnem primeru standardu obrazložitve prvostopenjske sodbe ni bilo zadoščeno, prav tako pa si izrek in obrazložitev sodbe v odločilnih dejstvih nasprotujeta, je v ravnanju sodišča prve ...