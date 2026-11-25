Primorec več let spolno zlorabljal svoje tri mladoletne hčere. Vrhovni sodniki so potrdili kazen.
Galerija
Zaradi pošastnih dejanj so deklice dolga leta trpele v tišini. FOTO: Blaž Samec
Primorcu, ki je dolga leta spolno zlorabljal svoje tri mladoletne hčere, »ko mame ni bilo doma«, so sodili dvakrat in ga obakrat spoznali za krivega. Prvo sojenje na koprskem okrožnem sodišču se je sklenilo januarja 2024, ko mu je bila prisojena kazen 23 let in šest mesecev zapora. Na pritožbeni seji, ki je oktobra predlani potekala za zaprtimi vrati višjega sodišča v Kopru, so mu kazen znižali za dve leti in osem mesecev – na 20 let in deset mesecev zapora.
Po pravnomočnosti sodbe je obramba vložila zahtevo za varstvo zakonitosti in bila na vrhovnem sodišču z njo maja lani uspešna. »Ker (...) v konkretnem primeru standardu obrazložitve prvostopenjske sodbe ni bilo zadoščeno, prav tako pa si izrek in obrazložitev sodbe v odločilnih dejstvih nasprotujeta, je v ravnanju sodišča prve ...
Komentarji