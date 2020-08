Izsiljevali so ga z domačimi posnetki

Maribor – Policija svetuje, naj bodo uporabniki videonadzornih sistemov previdni pri vgrajevanju teh sistemov v stanovanja in naj poskrbijo za dovolj varna gesla. Te dni so namreč prijeli trojico, ki je s tovrstnimi domačimi posnetki izsiljevala Slovenca, od njega so zahtevali 30.000 evrov.Moški je v začetku tega meseca odprl poštni nabiralnik pred hišo in v njem našel pismo, v katerem mu je neznanec zagrozil, da bo objavil fotografije, ki so nastale v njegovi hiši, če mu ne bo izročil 30.000 evrov. A se je oškodovanec, menda ne gre za znanega Slovenca, obrnil na policijo in kriminalisti so na kraju dogovorjene predaje denarja prijeli 21-letnega osumljenca, ki mu je bila odvzeta prostost in odrejeno pridržanje. Naslednji dan so prijeli še njegova pajdaša, stara 22 in 24 let, je pojasnil, tiskovni predstavnik mariborske policijske uprave.Trojica je na svetovnem spletu po naključju prišla do posnetkov videonadzornega sistema, nameščenega v stanovanjski hiši oškodovanca. Na spletni strani s tovrstnimi vsebinami jih je objavila četrta oseba. Šadl ni razkril vsebine posnetkov, je pa dejal, da bi ti posnetki škodovali njegovi časti in dobremu imenu. Osumljence so hitro prijeli, po pojasnilih policije se z njimi še niso srečali. »Po prenehanju razlogov je bilo pridržanje odpravljeno, proti njim bo na mariborsko okrožno državno tožilstvo podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje izsiljevanja, za katero je zagrožena zaporna kazen od enega do osmih let,« je povedal Šadl. Pri enem so našli še v športu prepovedane snovi in tako imenovani topovski udar M81.Uporabniki videonadzornih sistemov morajo biti bolj pozorni na varnostne nastavitve, predvsem pa spremeniti privzeta gesla proizvajalca, kjer je treba nastaviti zahtevnejša gesla. »Svetujemo previdnost pri vgradnji IP-kamer v zasebna stanovanja, povezanih prek brezžične povezave. Storilci kaznivih dejanj običajno napadejo usmerjevalnik oziroma router, ki nima nastavljenega zahtevnega gesla. S tem, ko dobijo dostop do videonadzornega sistema, spremljajo zasebno življenje oseb, ki se gibljejo na območju videonadzora, zato obstaja nevarnost objave zasebnih slik na internetnih portalih,« je povedal Šadl.Nekateri videonadzorni sistemi, ki so povezani v mrežo, pošiljajo signal tudi na zunanje strežnike oziroma storitve v oblaku, kar je priporočljivo preveriti in spremeniti oziroma onemogočiti, predvsem kadar gre za videonadzor zasebnih prostorov oziroma stanovanj, je dejal.