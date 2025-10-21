Po sporu v gostilni je izsiljeval sedmerico

V eni od znanih ribniških gostiln se je 6. aprila lani zelo neprimerno vedel danes 36-letni Andrej Pucelj. Bil naj bi precej glasen, med gosti je menda iskal pretep.

Vse skupaj je prišlo tako daleč, da je moral posredovati eden od natakarjev, ki je sprva poskušal na miren način urediti situacijo, ker pa mu to ni uspelo, je Puclja odslovil iz gostilne. Vendar se stvari tudi potem niso umirile, dogajanje pa zdaj poskušajo razčistiti na sodišču.

Ker je pozival k pretepu, so ga držali do prihoda policistov. Po dogodku je od vpletenih zahteval po 500 evrov. Sodijo mu tudi zaradi groženj nekdanji partnerki.

Pucelj naj bi namreč razgrajal še pred gostilno. Začel naj bi brcati v parkirane avtomobile, tudi v natakarjevega. Temu ni preostalo drugega, kot da pokliče policijo. Skupaj z nekaj drugimi fanti so Puclja do prihoda policistov držali in ga nato izročili v njihove roke. Pucelj je nato menda trdil, da so ga fantje med zadrževanjem »zadavili«.

Padel naj bi celo v nezavest. Ker pa naj bi policisti potem pri njem našli nekaj malega droge in ga zato še kaznovali, naj bi bil še ob 7000 evrov. Ta denar naj bi nato poskušal dobiti nazaj od sedmerice fantov.

Objavil njihova imena in naslove

Kot smo izvedeli, je od vsakega od njih menda najprej zahteval po 500 evrov, sicer da se bo spravil nad njihove otroke in premoženje. Na družbenih omrežjih je celo objavil njihova imena in naslove. »Najprej so bili SMS-sporočila in klici. Potem se je malo umirilo, nato sem izvedel, da je klical še druge,« je pred dnevi na sodišču povedal eden od oškodovancev, Dejan K. Pravi, da Puclja pozna od malega, saj sta hodila na isto osnovno šolo. Spominjal se je, da mu je očital, da je bil zraven, ko naj bi ga napadli ali tepli.

»Kaj se je takrat v resnici dogajalo, ne vem. Eni pravijo, da sem bil jaz tam, ampak tega se res ne spomnim,« je povedal Dejan K., ki gostilno vodi skupaj z očetom. Ni videl, da bi Pucelj kaj razbijal. »On me je potem zmerjal in omenjal mojega otroka pa da bo gostilno požgal. Zato sem tudi podal prijavo. Bilo me je strah.«

Pucelj, pravi priča, mu je poslal tudi seznam, v katerem je zapisal, »kdo vse bo nastradal in komu bo ne vem kaj naredil«. Z njim se je želel srečati, da bi mu razložil, da nič ne ve o tem, kar mu očita. In da zaradi tega od njega tudi ne more nič zahtevati. »Bojim se ga. Nisem več prepričan, ali je sposoben kaj narediti ali ne. Veliko takih pijanih ljudi srečujem in že marsikdo mi je tako grozil, ampak ko se normalno pomenimo, razum prevlada in se pomirijo. Ta pa ne odneha.«

Pucelj naj bi tako zagrešil sedem poskusov kaznivih dejanj izsiljevanja in kaznivo dejanje grožnje v škodo svoje nekdanje partnerke. Grozil naj bi ji, da jo bo ubil in da bo »konec meseca cvilila«. Sojenje bi se z izrekom sodbe lahko končalo v začetku novembra.