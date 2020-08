Izstopa predvsem nasilno in drzno vedenje

Manj je tatvin

Več kaznivih dejanj in prekrškov je predvsem v piranski občini, a so razmere obvladljive. FOTO: Matej Družnik/Delo

Nasilno in drzno vedenje

Piran – Na Obali, predvsem v piranski občini, se od začetka turistične sezone, kot je sicer običajno vsako leto, srečujejo s povečano varnostno problematiko. Policija kljub temu opisuje varnostne razmere kot dobre in obvladljive, pri tem pa se zahvaljuje občanom in opozarja na samozaščitne ukrepe.»Pred sezono vsako leto vlagamo veliko truda v preventivno ozaveščanje prebivalcev in tudi obiskovalcev. Sodelujemo z različnimi podjetniki in javnimi institucijami, poskušamo jih opozarjati na samozaščitno ravnanje, prirejamo različne preventivne aktivnosti, s katerimi na terenu in v medijih ozaveščamo prebivalce in obiskovalce, naj poskrbijo za svoje premoženje,« pojasnjujejo na koprski policijski upravi.A vse to ni dovolj, storilci kaznivih dejanj najdejo svoje poti. V veliko pomoč so policistom domačini, od katerih dobijo precej informacij, marsikdaj ključnih za preiskavo kaznivega dejanja. V občini Piran so od 1. junija zaznali 26-odstotno rast kršitev javnega reda in miru (115 prekrškov), julija pa tudi 13-odstotno rast kaznivih dejanj (153 primerov). Medtem ko je na področju kriminalitete, povezane z javnim redom, več lahkih telesnih poškodb in poškodovanja tuje stvari, pa je tatvin na plaži, drznih tatvin in vlomov v objekte manj kot prejšnje leto.Prav s pomočjo domačinov so sicer raziskali več serijskih kaznivih dejanj, med njimi 22 tatvin mopedov, pretežno v Piranu. Po klicu domačina so tako 17. julija v jutranjih urah na območju Fornač prijeli mladoletnika iz Ljubljane, ki sta kradla s še enim pajdašem iz Ljubljane. Po obvestilu občana pa so 18. julija v Divači prijeli litovskega državljana, ki je na območju kanala Fazan v Luciji in na privezih v Strunjanu ukradel 24 zunajkrmnih motorjev. Enajst so mu jih zasegli.Policisti sicer posebej navajajo nasilno in drzno vedenje na javnem kraju, povzročanje hrupa ponoči, zlasti konec tedna v večerno-nočnem času v okolici gostinskih obratov ali na plaži, več pijanih kršiteljev, ki kljub odredbam policistov nadaljujejo kršitve in jih je treba pridržati, pa tudi več nasilja, ki ga lahko štejemo že za kaznivo dejanje.​Na občutek varnosti najbolj vplivajo prav kazniva dejanja z elementi nasilja. Komandir piranske policijske postajeje predstavil enega najbolj izstopajočih primerov. Tako so 25. julija trije osumljenci po sporu in kršenju javnega reda na parkirišču v Portorožu fizično obračunali z eno osebo in jo poškodovali. Eden je oškodovancu vzel še mobilni telefon in očala in poškodoval pnevmatiki na vozilu oškodovančevega prijatelja. Policija je prijela 37-letnika iz Pirana, pozneje še njegova pajdaša iz Srbije, stara 25 in 26 let. Srba sta nelegalno stanovala v večstanovanjskem bloku na območju Lucije, kamor je takoj po tistem, ko so jima odvzeli prostost, vlomil četrti, 29-letni osumljenec, prav tako državljan Srbije z začasnim prebivališčem v Portorožu, in ukradel nahrbtnik. A pri tem se je poškodoval in zatekel se je v bližnje stanovanje, tam pa so ga policisti izsledili in ga pridržali. Na obeh naslovih so opravili hišno preiskavo in zasegli več sumljivih predmetov in dokazov, ki so še v postopku preiskave. Izkazalo se je še, da 25-letni srbski državljan uporablja lažno identiteto s pristnimi hrvaškimi dokumenti, za njim pa je razpisana mednarodna tiralica zaradi izvršitve zaporne kazni v Srbiji. Za 25 in 26 let stara Srba je preiskovalni sodnik odredil pripor. Ju. P.