Jadralni padalec si je pri zasilnem pristanku poškodoval hrbtenico

V bližini Ljubljane je danes prišlo že do druge nesreče jadralnega padalca v teh dneh. Malo čez 12. uro je v naselju Vnajnarje blizu meje z litijsko občino zaradi nenadnega sunka vetra zasilno pristal padalec in pri tem utrpel poškodbo hrbtenice. Poškodovanca so oskrbeli reševalci in ga prepeljali v ljubljanski klinični center.O dogodku so že bile obveščene pristojne službe, je zapisano na spletni strani uprave za zaščito in reševanjeGre sicer že za drugo nesrečo v teh dneh, v kateri je bil udeležen jadralni padalec. V soboto dopoldne sta v bližini Ajdovščine v zraku trčila ultralahko letalo in jadralni padalec . Po trku sta oba strmoglavila, jadralni padalec je umrl. Pilot in potnik v letalu domačega Aerokluba Josip Križaj Ajdovščina sta nesrečo preživela in sta huje poškodovana.