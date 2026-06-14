Grozna pomorska nesreča pri Splitu, najmanj trije mrtvi

V Splitski ožini, med hrvaškima otokoma Brač in Šolta, se je danes malo pred poldnevom zgodila huda pomorska nesreča, v kateri sta trčila potniški katamaran in jadrnica, poroča Jutarnji list.

Po trčenju je jadrnica potonila, reševalne službe pa so sprožile obsežno iskalno-reševalno akcijo. Po zadnjih uradnih podatkih so v nesreči umrle tri osebe, eno osebo pa še vedno pogrešajo.

Do nesreče je prišlo ob 11.38 med krajem Milna na otoku Brač in otokom Šolta. Po prvih informacijah je bil v trčenje vpleten katamaran Krilo Eclipse, ki je trčil v jadrnico z več osebami na krovu. Zaradi silovitosti trka je jadrnica kmalu zatem potonila.

Katamaran Krilo Eclipse je v času trčenja plul po redni liniji proti Braču, poroča Index.hr. Gre za enega največjih potniških katamaranov v floti Krila. Ladja je dolga 56 metrov in lahko sprejme do 440 potnikov. Prav tako gre za eno najhitrejših potniških ladij, ki plujejo vzdolž hrvaške obale, saj lahko doseže hitrost do 42 vozlov. Po nesreči je podjetje Krilo ukinilo več rednih linij.

Na kraj dogodka so bile nemudoma napotene vse pristojne službe. V reševalni akciji sodelujejo plovila luške kapitanije, pomorske policije, nujne medicinske pomoči ter številna druga plovila, ki so se v času nesreče nahajala v bližini.

Po neuradnih informacijah so reševalci iz morja rešili osem oseb. Sprva so iskali dve pogrešani osebi, kasneje pa je splitsko-dalmatinska policija sporočila, da so v nesreči umrle tri osebe, medtem ko iskanje ene osebe še vedno poteka.

»V pomorski nesreči, ki se je danes ob 11.38 zgodila v akvatoriju med otokoma Šolta in Brač, so smrtno ponesrečene tri osebe, za eno osebo pa iskanje še vedno poteka. Preostalim štirim potnikom z jadrnice so reševalci in zdravstveno osebje nudili pomoč na kraju dogodka, vendar prevoz v bolnišnico ni bil potreben,« je sporočila policija.

Po neuradnih navedbah hrvaških medijev naj bi bili udeleženci nesreče češki državljani, vendar uradne potrditve o identiteti žrtev za zdaj še ni.

Natančne okoliščine trčenja še niso znane. Policija je napovedala ogled kraja nesreče, ki ga bo vodila namestnica županijskega državnega tožilca ob sodelovanju prometnih izvedencev in policijskih preiskovalcev.