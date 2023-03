Janez Janša zaradi tvita vnovič na zatožni klopi

Bojan Veselinovič v zasebni tožbi Janezu Janši očita kaznivo dejanje žaljive obdolžitve. Janša je namreč maja 2021 v tvitu zapisal, da je Veselinovič sodeloval pri umoru novinarja. Veselinovič je zaradi tvita vložil tožbo, saj kot je dejal danes po začetku glavne obravnave, »ne smemo dovoliti, da bi na tak način lahko kdorkoli, sploh pa ne predsednik vlade, opletal in obtoževal«. Janša krivdo zanika.

S tvitom, v katerem je Janša zapisal, da je neverjetno za Evropsko unijo, da sodelavec pri umoru novinarja še vedno vodi Slovensko tiskovno agencijo (STA) in dobiva 8500 evrov mesečne plače, je nekdanji predsednik vlade škodil časti in dobremu imenu Bojana Veselinoviča, je dejal Veselinovičev odvetnik Gorazd Fišer. Da ga je zapis zelo prizadel, je Veselinovič povedal predsednici senata sodnici Leonidi Jager: »Tudi zdravstvene težave sem imel, upam, da sem jih saniral. Ampak bolečina ostane.«

Neverjetno za #EU v 21. stoletju, da sodelavec pri umoru novinarja še vedno vodi @STA_novice in zato mesečno pokasira 8.500 €. Več kot predsednik republike. https://t.co/mK85J0lcV2 pic.twitter.com/nm6COZOYCN — Janez Janša (@JJansaSDS) May 6, 2021

Janez Janša je krivdo zanikal že decembra na predobravnavnem naroku, danes je ponovil, da ni zapisal ničesar, česar ne bi povedali ali zapisali že drugi: »To, kar sem zapisal v tvitu, so pričevanja Boruta Meška in sodelavcev. To ni bilo prvič objavljeno.« Novinarja in nekdanjega odgovornega urednika STA Boruta Meška so novembra 2009 odpustili, pol leta kasneje je po hudi bolezni umrl.

Boj za STA

Janša je odgovoril, da je tvit objavil enajst let po Meškovi smrti, ker je Veselinovič po medijih govoril, da se z STA dela nehumano: »Dela se moralno avtoriteto, ob tem, da je vrgel na cesto sodelavca, ki je potem umrl. To, kar je počel z njim, ni pomagalo, da bi se Meško pozdravil, ampak prej nasprotno. Namesto, da bi se opravičil svojcem in javnosti, se počuti užaljenega, ker mu je nekdo povedal v obraz, kaj je naredil.«

Dodal je, da ni nikjer napisal, da bi Veselinovič Meška umoril z nožem ali sekiro, dodatna pojasnila je objavil v še enem tvitu. Poudaril je, da nikoli ni rekel, da je Meško zbolel zaradi Veselinoviča, da pa mu ta z ravnanjem ni pomagal. Sodnico je zanimalo, ali ima kakšno zdravniško mnenje, da je temu res tako, pa je Janša priznal, da ne, da pa ima pričevanja, obramba je predlagala tudi ogled novinarske konference, na kateri je o šikaniranju govoril sam Meško.

Bojan Veselinovič je bil jasen, da kakršno koli pojasnjevanje tvita ne pomaga: »Ni možna reinterpretacija, ker je čvrsto zapisana trditev.« Poudaril je, da o Meškovi bolezni ni vedel ničesar ne v času, ko je bil Meško še zaposlen, ne ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Je pa Veselinovič spomnil, da je bil tvit objavljen v času boja za STA, ko je bilo financiranje ustavljeno in STA skoraj na kolenih. »Tvit je bil objavljen takrat, ko so vsi argumenti za nefinanciranje STA odpadli,« je na sodišču dejal Veselinovič.

Zgodovina

Janša je senatu pojasnjeval, da ni šlo za gonjo proti STA, sledilo pa je več vprašanj Veselinoviču, o tem, zakaj naj bi dvakrat zaračunavali iste fotografije, zakaj je bil intervju z reperjem Zlatkom daljši od poročila z obiska Viktorja Orbána, Veselinoviča je tudi prosil, da mu pove za en primer novinarja v državnem mediju, ki so ga vrgli na cesto.

Nekdanji direktor STA Bojan Veselinovič toži nekdanjega premierja v zasebni tožbi. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Sodnica je opozorila, da na vprašanja ni treba odgovarjati, ker nimajo povezave s primerom. Je pa Veselinovič poudaril, da Meško »ni bil odpuščen iz političnih razlogov, ampak zaradi nedela – zaradi namerne neizpolnitve delovne obveznosti. Bil je tudi razrešen s funkcije odgovornega urednika s skoraj plebiscitarno, več kot 90-odstotno podporo kolektiva. Odločno zavračam trditve, da sem ga kot direktor šikaniral.« Veselinovič je že po predobravnavnem naroku dejal, da so v poravnavo na delovnem sodišču pristali zaradi pietetnih razlogov.

Senat se je odločil, da bodo v nadaljevanju zaslišali Meškova namestnika Uroša Urbanijo in Alena Pivka, pogledali bodo posnetek novinarske konference, pregledali bodo tudi spis delovnega sodišča. Sojenje se bo nadaljevalo maja.