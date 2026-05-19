Javorje v Črni na Koroškem: Med podiranjem drevo padlo na avto, voznik je umrl

S celjske policijske uprave so sporočili, da se je zjutraj na območju Črne na Koroškem v Javorju zgodila nesreča pri delu, in sicer med podiranjem drevja v bližini gozdne ceste.

Po doslej zbranih podatkih je drevo padlo na vozilo, ki je v trenutku, ko je drevo padalo, pripeljalo mimo. Voznik osebnega vozila je na kraju nesreče umrl.

Kraj si bo ogledala ogledna skupina sektorja kriminalistične policije PU Celje. Na kraj dogodka sta odšli tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka.