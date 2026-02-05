Je pomurska avtocesta raj za prostitucijo?

Primer dveh mladoletnih deklet, državljank Češke in Romunije, ki so ju decembra lani in januarja letos policisti in kriminalisti Policijske uprave (PU) Murska Sobota izsledili v kabinah tovornjakarjev s tujimi registrskimi številkami na kontrolni avtocestni točki Pince ob meji z Madžarsko in za kateri je bilo v njuni domovini razpisano iskanje, saj sta veljali za pogrešani, je odprl več vprašanj, povezanih z dlje trajajočimi ugibanji o zlorabi prostitucije in trgovini z ljudmi v Pomurju in širše.

O teh dveh primerih Suzana Rauš, uradna govorka murskosoboške PU, sicer pravi, da so se med izvajanjem policijskih postopkov preverjale tudi okoliščine, ki bi lahko kazale na morebiten sum kaznivega dejanja. »V nobenem od dveh primerih znakov kaznivega dejanja nismo ugotovili,« je Rauševa odgovorila na naša vprašanja o omenjenih primerih in pojavnosti problematike, povezane s prostitucijo in morebitno trgovino z ljudmi ob avtocesti v Pomurju. Pa vendar. Mladoletno dekle, prav tako tujko, so policisti na isti kontrolni točki namreč odkrili že marca lani.

Je pokrajina ob reki Muri, ki velja bolj ali manj za tranzitno regijo, kot vstopna točka za območje Slovenije in Evropske unija (EU) vseeno na radarju kriminalnih združb, ki služijo denar z zlorabo prostitucije? »Da,« odgovarja Zoran Kuhanec, nekdanji uslužbenec kriminalistične policije, ki danes deluje na področju zasebnega varovanja in detektivske dejavnosti.

Nadaljuje: »V primeru organiziranih združb se dogaja, da prostitutke oziroma žrtve nekdo pripelje na eno od avtocestnih postajališč, potem pa po opravljeni storitvi, govorim v narekovajih, dekleta s kombijem pobere in odpelje na drugo postajališče. Po navadi se kriminalna združba o tem, kje ponujati te storitve, če se smem tako izraziti, dogovori vnaprej. Tako imenovane solo prodajalke pa se pripeljejo same do postajališč in tam ponujajo spolne odnose za denar.«

Odprava rednih policijskih kontrol na notranjih mejah EU je tej dejavnosti dala le pospešek.

Vir iz krogov blizu policijskim vrstam, s katerim smo za potrebe članka še govorili ob Kuhancu, pravi, da ni nobena skrivnost, da je evropska avtocestna povezava med Barcelono in Kijevom, kjer avtocesta skozi Pomurje sicer velja za ozko grlo zaradi policijskih kontrol, tudi tranzitna pot za trgovino z ljudmi ter za potrebe prostitucije. »Odprava rednih policijskih kontrol na notranjih mejah EU je tej dejavnosti dala le pospešek,« pravi Kuhanec.

V uvodu opisana primera so modrouniformiranci odkrili povsem naključno. Kuhanec nadaljuje, da pri ponujanju spolnih odnosov za denar na avtocestnih postajališčih v Pomurju in drugod po Sloveniji največkrat ne gre za elitno obliko prostitucije, »ampak za najnižje rangirano obliko iz potrebe po preživetju posameznika, ki se sam prodaja ali je žrtev organizirane prisilne prostitucije«. Tisti, ki sam prodaja svoje telo, je v to primoran zaradi preživetja, poudarja zasebni detektiv in v večini primerov gre za državljanke in državljane Slovenije. »Za organizirano obliko prostitucije, ki jo izvajajo predvsem tujci, in ko govorimo o kaznivih dejanjih, pa so v ozadju tuje kriminalne združbe.«

Na kontrolni avtocestni točki Pince ob meji z Madžarsko so policisti pri kamionarjih izsledili dve mladoletni dekleti, državljanki Češke in Romunije. FOTO: Jure Kljajić/Vestnik

Brez prtljage, izzivalno opravljene

Tovrstne združbe ničesar ne prepuščajo naključju, saj gre za njihov zaslužek, pravi zasebni detektiv. »A do zdaj razen manjših obračunov s strankami res ni bilo zaznati česa hudega. Če že, se je to zgodilo brez vpletanja lokalnih oblasti ali policije. To, kar se v povezavi s to problematiko dogaja na slovenskih avtocestnih postajališčih, tudi kaže, da gre za dogovorjene aktivnosti kriminalnih združb iz Slovenije in tujine med Pincami in Sežano oziroma Koprom,« razlaga sogovornik.

PU Murska Sobota je na enega od preteklih nadzorov povabila predstavnike medijev in tudi sami smo prisostvovali preverjanju vozil na točki. Policisti so med drugim preverili osebno vozilo starejšega letnika, v katerem so se peljale štiri ženske, izzivalno opravljene v modna poletna oblačila. Na vprašanje, kakšen je njihov cilj, so odgovorile, da potujejo na večdnevni kongres v Trst in da so finančne svetovalke. Ko so policisti opravili vizualni pregled notranjosti vozila, jih je zbodla na videz za mnoge nepomembna podrobnost. V avtomobilu ni bilo nobene prtljage, zgolj torbice s kozmetiko.

»Verjamem, da so moji nekdanji kolegi s tem seznanjeni in imajo podatke o tem, kaj se dogaja na področju, o katerem ste me spraševali. Res je sicer, da kakšnih velikih policijskih aktivnosti na tem področju na pomurski avtocesti nisem zaznal. Ker pa zaupam nekdanjim kolegom, sem prepričan, da imajo podatke o tem, in na podlagi teh podatkov bodo nedvomno ustrezno ukrepali,« še pove Zoran Kuhanec.