Jedli in pili so, izobraževali se pa niso

Okrožni kazenski sodnik celjskega sodišča Marko Brišnik je dobro leto po predobravnavnem naroku pred dnevi obsodil direktorico družbe Griffin Tanjo Čajavec in nekdanjo direktorico Javnega zavoda (JZ) Socio Suzi Kvas zaradi treh kaznivih dejanj. Čajavčeva je, tako sodišče, oškodovala EU, preslepila uradnike pri pridobitvi posojila oziroma ugodnosti in ponarejala poslovne listine oziroma življenjepise, Kvasova pa je kriva pomoči pri tem. Kot je evropska delegirana tožilka Tanja Frank Eler zapisala v obtož­nici, je Tanja Čajavec družbo Griffin prijavila na razpis za izvedbo projektov socialne aktivacije, a je že v prijavi navedla nekatere netočne podatke, ki so bili za komisijo pri podeljevanju točk in izbiri za izvedbo projektov zelo pomembni. Napačno je denimo navedla strokovno ...