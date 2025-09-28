  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Črna kronika

    Jesenice: 32-letnik povzročil nesrečo, vozil je močno opit

    Z avtomobilom je trčil v avtomobil, ki je bil ustavljen na avtobusni postaji. Vozil je močno opit; alkotest je pokazal več kot tri promile alkohola.
    FOTO: Policija
    Galerija
    FOTO: Policija
    R. I.
    28. 9. 2025 | 12:59
    28. 9. 2025 | 12:59
    2:09
    A+A-

    S kranjske policijske uprave so sporočili, da so v petek obravnavali prometno nesrečo na območju Jesenic, v kateri je 32-letni voznik z avtomobilom trčil v avtomobil, s katerim se je voznik ustavil na avtobusni postaji.

    Kot so navedli, podatki, ki jih ima policija, kažejo, da se je 32-letnik na cesti skozi Jesenice proti Hrušici pri Gimnaziji Jesenice priključil gasilskim vozilom na nujni vožnji. Nato je v nadaljevanju v enem izmed semaforiziranih križišč prevozil rdečo luč na semaforju, prehitel gasilsko vozilo in med vijuganjem po cesti v bližini Okrajnega sodišča na Jesenicah z avtomobilom trčil v avtomobil voznika, ki je bil ustavljen na avtobusnem postajališču.

    Oba voznika sta bila lahko telesno poškodovana, nato pa so ju z rešilcem odpeljali v splošno bolnišnico Jesenice.

    Kot je navedla policija, je 32-letnik vozil pod zelo močnim vplivom alkohola, to je 1.53 mg/l, oz. več kot tri promile.

    Policisti za 32-letnega voznika vodijo postopek v smeri storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa.

    Policija je ob tem opozorila, da je takšno početje voznika izredno neodgovorno, nevarno in ni v ponos drugim udeležencem prometa, ki upoštevajo prometna pravila in želijo biti na cesti varni.

    V prometni nesreči je bil telesno poškodovan nedolžen voznik-udeleženec v cestnem prometu. »Je to res potrebno?  Nobena kazen ni toliko vredna, kot je vredno človeško življenje. Želimo, da ste v prometu varni!« so zapisali s policije.

    Sorodni članki

    Šport  |  Kolesarstvo
    Spremljamo v živo

         V živo: Klanec Kigali bo prvo sito za favorite

    Začetek dirke je zaznamoval hud padec. Pogačar ostaja brez treh pomočnikov.
    Miroslav Cvjetičanin 28. 9. 2025 | 06:50
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Aljoša Marković

    Ekonomist, ki gradi poslovni sistem iz čevapčičev

    V času korone je Aljoša Marković prevzel posel staršev, tedaj je šlo za dve mariborski restavraciji z balkansko hrano, imenovani Baščaršija.
    Karina Cunder Reščič 27. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovenska predsednica o OZN

    Kako je Trump sprejel slovensko predsednico?

    Predsednik Trump nas sili v to, da bomo za obrambo bolj skrbeli sami, je kritična Nataša Pirc Musar. Kljub temu je bilo srečanje z njim in prvo damo prijetno.
    Barbara Kramžar 26. 9. 2025 | 05:52
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Primož Roglič

    Zdi se mi, da sem izgubil kompas in nadzor nad tem, kam gre ekipa

    Zasavski orel bo na kolesu vztrajal tudi do 40. leta, če bo v tem še videl smisel.
    Miha Hočevar 26. 9. 2025 | 18:38
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Vsa oprema v 20 kilometrih od frontne črte je uničena

    Brezpilotniki takoj opazijo vsakršno koncentracijo sil, zato je napad presenečenja ali preboj frontne črte skoraj nemogoč.
    Boris Čibej 25. 9. 2025 | 21:24
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prvi test sistema SI-Alarm

    Sistem obveščanja bo po izkušnjah iz tujine v celoti deloval v roku dveh let

    Sprva opozorila niso prejeli uporabniki pri operaterju A1. Največ težav zaradi neposodobljenih telefonov.
    27. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

    Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 14:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    VIDEO: Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

    V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 11:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Telemach s tretjo generacijo naprav: umetna inteligenca v ospredju

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Podprite športnike tam, kjer to najbolj šteje: na tribunah

    Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Podkast Moč gospodarstva

    Dejan Paravan: Evropa se bo izvila iz težav z jasnimi politikami, ki pa jih še ni

    Pogovor z Dejanom Paravanom, generalnim direktorjem Gen energije, o cenah elektrike in plina, tveganjih in načrtih, pa tudi o vlogi Evrope.
    Borut Tavčar 27. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Poklici prihodnosti

    Energetske inovacije poganja znanje prihodnosti

    Prihodnost energetike bo zahtevala usklajeno delovanje podjetij, izobraževalnega sistema in države. Nepogrešljivi bodo analitiki in strokovnjaki UI.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Od Kitajske do vodikove doline

    Slovenski izvozniki: kje so surovine, kje priložnosti in kaj bo naša prednost

    Trgovinske vojne, kitajski monopol, zeleni prehod in slovenske inovacije – štirje podkasti razkrivajo prihodnost našega izvoza.
    26. 9. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Rešitve za večjo konkurenčnost na mednarodnem trgu

    Pomembna je krepitev odpornosti slovenskih podjetij na tujih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    policijaJeseniceprometna nesrečaalkohol

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Nedelo
    Intervju

    Ditka: Nekateri ljudje so si namenjeni, da se srečajo

    Ditka je že več kot desetletje znano ime slovenske glasbe. Njen novi album v angleščini zaključuje obdobje, v katerem so se skladbe porajale tudi iz bolečine.
    Urša Izgoršek 28. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Vožnja pod vplivom alkohola

    Jesenice: 32-letnik povzročil nesrečo, vozil je močno opit

    Z avtomobilom je trčil v avtomobil, ki je bil ustavljen na avtobusni postaji. Vozil je močno opit; alkotest je pokazal več kot tri promile alkohola.
    28. 9. 2025 | 12:59
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Izpolnila je cilj

    Janja Garnbret: Zdi se mi, da vsi samo čakajo, kdaj bom podlegla pritisku

    Kraljica športnega plezanja sezono končala tako, kot je načrtovala in si želela. Po olimpijskih igrah tekmovala le na treh prizoriščih in na vseh zmagala.
    28. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Maribor

    Požar v Rušah omejen, na kraju 70 gasilcev

    Zagorelo je v poslovnih prostorih na območju Ruš. Policija okoliškim prebivalcem svetuje, da zaprejo okna.
    28. 9. 2025 | 12:27
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Mojster je mojster

    Max Verstappen na gozdni dirki pokazal šampionsko vožnjo

    Svetovni prvak v formuli 1 je na vzdržljivostni dirki nemške serije na dirkališču Nordschleife v Nürburgringu svoj del
    28. 9. 2025 | 12:01
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Izpolnila je cilj

    Janja Garnbret: Zdi se mi, da vsi samo čakajo, kdaj bom podlegla pritisku

    Kraljica športnega plezanja sezono končala tako, kot je načrtovala in si želela. Po olimpijskih igrah tekmovala le na treh prizoriščih in na vseh zmagala.
    28. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Maribor

    Požar v Rušah omejen, na kraju 70 gasilcev

    Zagorelo je v poslovnih prostorih na območju Ruš. Policija okoliškim prebivalcem svetuje, da zaprejo okna.
    28. 9. 2025 | 12:27
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Mojster je mojster

    Max Verstappen na gozdni dirki pokazal šampionsko vožnjo

    Svetovni prvak v formuli 1 je na vzdržljivostni dirki nemške serije na dirkališču Nordschleife v Nürburgringu svoj del
    28. 9. 2025 | 12:01
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Otrok ima že več dni visoko vročino ...

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Podjetništvo

    Papirji, ki odločajo o milijonih – kdo ima v rokah moč?

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

    Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Vsaka ura zastoja za podjetje lahko pomeni več tisoč evrov izgube«

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Samozavest

    Brezplačni priročnik: Povečajte svojo samozavest s tehnikami NLP

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je ta rešitev prepričala tudi ZPS

    Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako podjetja danes skrbijo za zdravje zaposlenih

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Domača inovacija, ki zniža račune za elektriko tudi do 600 kWh na leto

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAVAROVANJE

    140.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika: kakšna je rešitev?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

    Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PREZRAČEVANJE

    Preprosta sprememba, ki vas lahko zaščiti pred plesnijo

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odkrijte vse prednosti vinilnih oblog

    Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SI-ALARM

    Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

    Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

    HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Brezmejni okusi v Novi Gorici

    Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

    Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Za prste obliznit: kosilo v nekaj minutah

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    »Ko sem na igrišču, sem del ekipe. Tam sem svobodna«

    Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo