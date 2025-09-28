Jesenice: 32-letnik povzročil nesrečo, vozil je močno opit

Neomejen dostop | že od 14,99€
S kranjske policijske uprave so sporočili, da so v petek obravnavali prometno nesrečo na območju Jesenic, v kateri je 32-letni voznik z avtomobilom trčil v avtomobil, s katerim se je voznik ustavil na avtobusni postaji.
Kot so navedli, podatki, ki jih ima policija, kažejo, da se je 32-letnik na cesti skozi Jesenice proti Hrušici pri Gimnaziji Jesenice priključil gasilskim vozilom na nujni vožnji. Nato je v nadaljevanju v enem izmed semaforiziranih križišč prevozil rdečo luč na semaforju, prehitel gasilsko vozilo in med vijuganjem po cesti v bližini Okrajnega sodišča na Jesenicah z avtomobilom trčil v avtomobil voznika, ki je bil ustavljen na avtobusnem postajališču.
Oba voznika sta bila lahko telesno poškodovana, nato pa so ju z rešilcem odpeljali v splošno bolnišnico Jesenice.
Kot je navedla policija, je 32-letnik vozil pod zelo močnim vplivom alkohola, to je 1.53 mg/l, oz. več kot tri promile.
Policisti za 32-letnega voznika vodijo postopek v smeri storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa.
Policija je ob tem opozorila, da je takšno početje voznika izredno neodgovorno, nevarno in ni v ponos drugim udeležencem prometa, ki upoštevajo prometna pravila in želijo biti na cesti varni.
V prometni nesreči je bil telesno poškodovan nedolžen voznik-udeleženec v cestnem prometu. »Je to res potrebno? Nobena kazen ni toliko vredna, kot je vredno človeško življenje. Želimo, da ste v prometu varni!« so zapisali s policije.
Komentarji