Jesenice: 32-letnik povzročil nesrečo, vozil je močno opit

S kranjske policijske uprave so sporočili, da so v petek obravnavali prometno nesrečo na območju Jesenic, v kateri je 32-letni voznik z avtomobilom trčil v avtomobil, s katerim se je voznik ustavil na avtobusni postaji.

Kot so navedli, podatki, ki jih ima policija, kažejo, da se je 32-letnik na cesti skozi Jesenice proti Hrušici pri Gimnaziji Jesenice priključil gasilskim vozilom na nujni vožnji. Nato je v nadaljevanju v enem izmed semaforiziranih križišč prevozil rdečo luč na semaforju, prehitel gasilsko vozilo in med vijuganjem po cesti v bližini Okrajnega sodišča na Jesenicah z avtomobilom trčil v avtomobil voznika, ki je bil ustavljen na avtobusnem postajališču.

Oba voznika sta bila lahko telesno poškodovana, nato pa so ju z rešilcem odpeljali v splošno bolnišnico Jesenice.

Kot je navedla policija, je 32-letnik vozil pod zelo močnim vplivom alkohola, to je 1.53 mg/l, oz. več kot tri promile.

Policisti za 32-letnega voznika vodijo postopek v smeri storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa.