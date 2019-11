Jože Cank zanikal krivdo pri trgovini z ljudmi in prostituciji

Celje – Pred okrožnega sodnika Marka Brišnika so stopili Jože Cank, domnevni vodja kriminalne združbe, njegova hči Maja Cank, Robert Mramor, Damjan Vindiš in Peter Školnik ter Ermina Bender, stečajna upraviteljica družbe Esit, katere lastnik je bil Cank in ki je izdajala fiktivne račune za spolne usluge. Te so bile resnične, v devetmesečnem preiskovanju kriminalne združbe so dekleta nudila usluge najmanj sedemsto strankam.



Tožilec Aljaž Britvič je v obrazložitvi obtožnice dejal, da so Jože Cank kot vodja združbe, Robert Mramor in Maja Cank preslepili dekleta, da bodo delala kot barske plesalke. Dekleta naj bi novačili, prevzeli in prepeljali v Slovenijo ter jih nastanili v Coctail baru v celjskem Medlogu. Tam naj bi Cank, ki je vse organiziral, izvajal nad njimi psihično nasilje, jim grozil, da bodo izgubile delovno vizo, skratka jih ustrahoval, če ne bodo privolile v prostitucijo.

Več jih je sodelovalo pri zlorabi prostitucije

Britvič je nadaljeval, da je hudodelska združba z dekleti dobila zaslužek, fiktivni računi družbe Esit pa so bili za dejansko prostitucijo. Direktorica družbe je bila Maja Cank, ki je po tožilčevih besedah tako kot Robert Mramor pomagala pri novačenju in prevozu deklet iz Ukrajine.



Od oktobra 2017 do konca avgusta 2018 naj bi v Slovenijo pripeljali najmanj pet ukrajinskih deklet. Stranke so za pol ure z njimi odštele 80 evrov, 100 evrov za eno uro in 300 evrov za celotno noč. Kot je povzel Britvič, so žrtve dobile polovico denarja, drugo polovico pa družba Esit, kar je protipravna korist, od katere so člani kriminalne združbe dobivali plačo.



Poleg omenjene trojice tožilec zlorabo prostitucije očita še Damjanu Vindišu in Petru Školniku.

Cank: To je konstrukt!

Na predobravnavnem naroku nihče od naštetih ni priznal krivde, tokrat pa se Damjan Vindiš, Maja Cank in Peter Školnik niso zagovarjali. Ermina Bender se je sklicevala na zagovor, ki ga je že podala.



Jože Cank je obtožbe odločno zanikal: »Nisem bil član, niti vodja združbe. Nisem vodil trgovine z ljudmi. Dekleta so opravljala delo prostovoljno in po pogodbi o zaposlitvi.« Potem je dejal, da je celotna zgodba konstrukt lastnika drugega nočnega lokala v Celju: »Ko je Goran Kijanović izvedel, da želim najeti nočni lokal v Celju, mi je grozil, dejal je, da mu prihajam krasti kruh. V lokalu me je napadel s steklenico refoška! Naredil mi je zasedo na avtocesti, me preganjal do Šentjurja, kjer sem se zatekel na policijsko postajo in sva s hčerjo dala ovadbo.«



Nekaj mesecev kasneje, je dejal Cank, je prišlo k njemu v lokal novo dekle, ki je pomagala njegovemu konkurentu: »Z njo je Kijanović potem obremenil mene, kako da sem delal s puncami. V vseh teh letih jih je bilo pri meni 181, od teh jih je sto podaljšalo vizo. Nekatere tudi po šestnajstkrat. Vse so vedele, kaj se dogaja pri nas. Hodile so na dopust in se vračale. Če bi tako delal z njimi, kot pravi tožilec, se ne bi vračale. Veliko daril sem dobil od njih, predvsem vodke.« Že v preiskavi je dejal: »To, kar se je meni zgodilo, je konstrukt.«

Dva že dobila pogojno kazen

Dva izmed obtoženih, Ekrem Pobrić in Marjan Soršak, v Coctail baru sta bila natakarja, sta prejšnji teden priznala krivdo zaradi trgovine z ljudmi in zlorabe prostitucije. Po sporazumu o priznanju krivde s tožilstvom je bil Pobrić obsojen na eno leto in pet mesecev zapora s preizkusno dobo treh let ter plačilo 1500 evrov kazni, Soršak pa na eno leto in dva meseca zapora s preizkusno dobo dveh let ter plačilo 700 evrov kazni.



Preostalim članom kriminalne združbe grozi za trgovino z ljudmi do 15 let zapora, za zlorabo prostitucije pa do 12 let zapora.