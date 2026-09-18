Kaj grozi asistentu slovenskega evroposlanca po incidentu na Hrvaškem?

Na Generalni policijski upravi slovenske policije so nam pojasnili, da zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo odgovarjati na vprašanja, ki se nanašajo na konkretno ali določljivo osebo. Na splošno so nam pojasnili, da se za prometne prekrške, storjene na Hrvaškem, postopek vodi po hrvaški zakonodaji.

Nato smo se po odgovore napotili na urad načelnika istrske policijske uprave. Kaj so nam povedali? Kako se razlikujeta slovenska in hrvaška zakonodaja? Kakšne so posledice ponarejanja vozniškega dovoljenja in kdo vse se je že znašel v podobni situaciji?