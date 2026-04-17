Kamen iz soteske Vintgar ji je uničil življenje, turistka zdaj hoče pol milijona

Obisk slovenske naravne znamenitosti, soteske Vintgar pri Bledu, bi se 25. julija 2021 za Kláro Eriko Lipcsei z Madžarske skoraj končal tragično. »Bil je grozljiv prizor, ko je zadelo gospo pred mano naravnost v glavo. Z dekletom sva mislila, da je mrtva. Niti v najhujšem filmu še nisem videl česa takega,« je po dogodku razlagal takrat 21-letni Celjan David Gojković, ki si je z družino ogledoval sotesko. Madžarski turistki, ki ji je kamen hudo poškodoval glavo, je prvi priskočil na pomoč.

Šestinpetdesetletna Madžarka skupaj zahteva 481.349 evrov odškodnine, in sicer tako za premoženjsko kot nepremoženjsko škodo