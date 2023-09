Kar 30 kilometrov bega pred policisti zaradi ukradenega droga razsvetljave

Z novomeške policijske uprave so danes poslali sporočilo o večerni kraji droga javne razsvetljave, ki se je končala s prijetjem četverice storilcev po begu, dolgem kar 30 kilometrov.

Tem se divja vožnja, ki se je končala v gozdu v okolici Semiča, ni obrestovala. Pristali so v rokah policistov iz Črnomlja, zatem pa so jih zaradi suma storitve več kaznivih dejanj v postopku prevzeli kriminalisti novomeške policijske uprave.

Kot je zapisal Robert Perc iz policijske uprave Novo mesto, so v četrtek zvečer, nekaj minut po deseti uri, na številki policije 113 prejeli klic o sumljivem dogajanju na parkirišču v Dolenjskih Toplicah. Sodeč po njem naj bi več oseb poskušalo ukrasti drog javne razsvetljave.

Policisti iz Dolenjskih Toplic so na poti na kraj dejansko srečali sumljivo vozilo brez luči, ki mu je iz prtljažnika molel kovinski del, za katerega so kasneje ugotovili, da gre za drog javne razsvetljave. V vozilu so bile štiri osebe.

Ko je 30-letni voznik opazil policiste in njihovo modro luč, je začel z veliko hitrostjo voziti v smeri Podturna, Starih Žag, Vrčic ... Med potjo je iz odprtega prtljažnika pri Podturnu izletel drog javne razsvetljave, nato pa so začeli iz vozila odmetavati različne predmete, očitno z namenom, da bi upočasnili oziroma zablokirali policijsko vozilo, ki je peljalo za njimi. Ob drogu še posodo za gorivo, dele prevlek in sedežev in nazadnje tudi cel sedež.

Stari znanci policije iz okolice Metlike

Vse navedeno so policisti uspešno obvozili, nato pa se patrulja ni uspela ogniti odvrženi rezervni pnevmatiki in je obstala s poškodovanim vozilom v bližini Starih Žag. Pod Vrčicami je že čakala dodatna patrulja iz Črnomlja z modrimi lučmi in sireno, vendar voznik tudi nje ni upošteval in je z divjo vožnjo nadaljevali po gozdni poti nad Semičem v smeri Osolnika.

Kljub hitri in nevarni vožnji se nepridipravi niso mogli otresti policistov, ki so vztrajali za njimi še nekaj kilometrov po gozdnati cesti. Nazadnje je 30-letnik zaradi neprilagojene hitrosti na makadamski cesti poškodoval motor in je moral ustaviti.

Policisti so bili tik za njimi in so na kraju prijeli štiri osebe: ob 30-letnem vozniku še 24 in 15-letnega sopotnika – te so vklenili –, 50-letnega sopotnika, ki je lastnik vozila, pa, kot so zapisali, ni bilo potrebno. Neregistriran avto brez tablic so zasegli, vse štiri storilce pa pridržali na policijski postaji v Črnomlju. Vsi so doma iz okolice Metlike in so jih policisti že obravnavali.

Zaradi suma storitve več kaznivih dejanj so postopek prevzeli kriminalisti novomeške policijske uprave.