Kar štirikrat je povozil prijatelja, ta je umrl na kraju nesreče

Na višjem sodišču se je pred tričlanskim senatom odvila pritožbena seja, saj sta se na sodbo okrožnega sodišča pritožila tako še nepravnomočno obsojeni 75-letni Marijan Marđetko kot tožilstvo, ki pa se včerajšnje seje ni udeležilo.

Odločitev sodnega senata bo izšla pisno. Marđetko, sicer poklicni voznik, je po obtožnici 18. decembra 2021 v večernih urah v Trpinčevi ulici v Ljubljani s fordom kugo domov pripeljal 74-letnega prijatelja Milana G., ga odložil, nato pa štirikrat zapeljal prek njega. Njegove poškodbe so bile tako hude, da mu reševalci niso zmogli več pomagati. Pretresljivo dogajanje je posnela tudi ena od tamkajšnjih videonadzornih kamer.