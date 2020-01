Karibsko morje epicenter potresa z magnitudo 7,7

Zaradi potresa z magnitudo 7,7 in epicentrom v morju med Jamajko, Kajmanskimi otoki in Kubo svarijo pred možnostjo cunamija.



Žarišče potresa je bilo 125 kilometrov severozahodno od jamajškega mesta Lucea na globini deset kilometrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Potres so čutili skoraj po vsej Jamajki.



Ameriški seizmološki urad USGS je izdal opozorilo pred cunamijem. Valovi lahko dosežejo obale, oddaljene 300 kilometrov od epicentra potresa, so opozorili – torej obale Jamajke, Kajmanskih otokov in Kube, poroča tiskovna agencija Reuters.