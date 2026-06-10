Zahtevane dolge zaporne kazni v zadevi Kavaški klan

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se končuje sojenje v zadevi Kavaški klan. Specializirano državno tožilstvo za obtožene predlaga od pet do 15 let zapora, največ za domnevnega vodjo slovenske celice Kavaškega klana Klemna Kadivca, in sicer 15 let zapora, za njegovega brata Blaža pa 12 let. Danes bo sklepne besede predvidoma predstavila tudi obramba.

Obtožnica 14 obtoženih v zadevi Kavaški klan bremeni, da naj bi vsaj od decembra 2018 do maja 2021 na območju več držav v okviru hierarhično organizirane kriminalne združbe na veliko trgovali z drogo, jo prepeljali v Slovenijo in na območje drugih držav ter jo prodali preprodajalcem droge.

Združba naj bi na Nizozemskem, v Španiji in drugih državah nabavila najmanj 534 kilogramov kokaina, dve toni konoplje, 30 litrov amfetaminske baze, deset kilogramov heroina, 96 kilogramov hašiša in druge droge.