Kdo je bila Stefanie Pieper: avstrijska vplivnica, ki jo je ubil Slovenec

Avstrijsko lepotno vplivnico Stefanie Pieper, staro 31 let, so po poročanju avstrijskega časopisa Kronen Zeitung našli mrtvo v kovčku v slovenskem gozdu pri Majšperku. Njeno izginotje je trajalo skoraj teden dni, preden so njeno truplo v petek le odkrili.

Peter M., nekdanji fant Stefanie Pieper, je bil v ponedeljek, 24. novembra, aretiran s strani slovenske policije blizu avstrijsko-slovenske meje. Njegovega rdečega Volkswagna Golfa so našli v bližini, na parkirišču kazinoja, zažganega, pri čemer med zaslišanjem policiji ni znal pojasniti požara. Peter in Stefanie sta bila dolgo časa v razmerju z vmesnimi prekinitvami, preden sta se dokončno razšla.

Njen 31-letni bivši fant naj bi po dnevih molka priznal, da jo je zadušil, in policiji tudi povedal, kam je odvrgel njeno telo. Pri skrivanju trupla sta mu pomagala tudi sorodnika.

Pogosto je objavljala o svojem zlatem prinašalcu Marlowu. FOTO: Oesterreichfindeteuch.at

Kdo je bila Stefanie Pieper?

Stefanie Pieper je bila 31-letna lepotna vplivnica in vizažistka iz Gradca v Avstriji. Na družbenih omrežjih je ustvarjala vsebine o ličenju, življenjskih nasvetih in glasbi. Pogosto je objavljala o svojem zlatem prinašalcu Marlowu in sodelovanjih s kozmetičnimi znamkami, vključno z IQ Beauty Of Course, kjer je bila ambasadorka znamke.

Poleg tega je bila pevka in kantavtorica pod imenom Stefanie Pieper Music. Študirala je pravo na Univerzi v Gradcu.

Pieperjeva je izginila po vrnitvi z božične zabave 23. novembra. Njena družina in sodelavci so prijavili njeno izginotje, ko je izpustila dogovorjeno fotografiranje, na telefon pa se ni oglašala.

Pred izginotjem je Pieperjeva prijateljem poslala sporočilo po WhatsAppu, da je varno doma. Kasneje je poslala še eno zaskrbljujoče sporočilo, v katerem je omenila, da bi jo lahko nekdo spremljal v njen stopniščni prostor.

Sosedje so nato slišali prepir in pred izginotjem videli Pieperjevega bivšega fanta v stanovanjski stavbi.

O primeru uboja avstrijske vplivnice Stefanie Pieper so najprej poročali avstrijski mediji, zgodba pa zadnje dni poln naslovnice tudi največjih mednarodnih medijev, med drugim PEOPLE, NY Post, Free Press Journal, Bollywood Life, Index.hr in številni drugi.