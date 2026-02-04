Kdo je bivši mož Jill Biden, ki je obtožen femicida, ker je lani umoril ženo?

Tožilstvo ameriške zvezne države Delaware je bivšega moža nekdanje prve dame ZDA Jill Biden, Williama Stevensona, obtožilo umora svoje druge žene Linde Stevenson decembra lani na njunem domu v kraju Oak Hill, poročajo ameriški mediji.

64-letno Stevensonovo so policisti našli negibno v dnevni sobi hiše, potem ko so se odzvali na prijavo prepira v družini. Kasneje so potrdili njeno smrt, po uvodni preiskavi pa ni bilo nobenih obtožb, je poročala televizija CBS.

Tožilci so v ponedeljek od velike porote dobili potrjeno obtožnico, policija pa je Stevensona kmalu zatem aretirala. Odmerili so mu 500.000 dolarjev varščine, ki je ni zmogel plačati in ostaja v priporu. Vzrok smrti Linde Stevenson ni bil objavljen.

Jill Biden se je s Stevensonom spoznala leta 1969, naslednje leto sta se poročila, leta 1975 pa ločila. Stevenson se je deset let kasneje poročil z drugo ženo Lindo.

Kdaj sta se spoznala z Jill Biden?

Jill Biden in Bill Stevenson sta se spoznala konec šestdesetih let na Univerzi v Delawaru, kjer sta oba študirala. Poročila sta se leta 1970, ko je bila Jill stara 18 let. Zakon je trajal pet let in se končal z ločitvijo leta 1975.

V svojih spominih Where the Light Enters (2019) je Jill Biden razmerje opisala kot mladostno in čustveno intenzivno, a nestabilno. Stevensona je opisala kot karizmatičnega in podjetnega, a hkrati kot partnerja, s katerim sta se hitro začela razvijati v različne smeri. Sprva je verjela, da je našla življenjskega partnerja in odnos, podoben zakonu svojih staršev, vendar se je to pričakovanje sčasoma izkazalo za iluzijo.

Po njenih navedbah se je zakon začel krhati že v zgodnjih sedemdesetih letih, do dokončnega razpada pa je prišlo leta 1974. Jill Biden je zapisala, da jo je ločitev globoko prizadela, da se je počutila izgubljeno in osramočeno ter da je odločitev doživljala kot osebni neuspeh. Posebej je izpostavila občutek finančne in čustvene ranljivosti, ki jo je pripeljal do spoznanja o nujnosti finančne neodvisnosti žensk.

William Stevenson je star 77-let, ženo naj bi umoril na svojem domu. FOTO: Reuters

V času ločitvenega postopka je Jill Biden poskušala pridobiti solastniški delež v Stevensonu pomembnem poslovnem projektu, glasbenem klubu Stone Balloon, vendar je bila njena zahteva zavrnjena. Ta epizoda je po poročanju lokalnih medijev dodatno zaostrila že tako napete odnose med zakoncema.

Po ločitvi sta se njuni poti dokončno razšli. Jill Biden se je leta 1977 poročila z Joejem Bidnom, Stevenson pa približno desetletje pozneje z Lindo Stevenson.

Če se ne bi ločil, je ne bi spoznal

V intervjuju za Inside Edition septembra 2020 je Bill povedal, da sta bila z Lindo poročena 34 let, kar pomeni, da sta se poročila okoli leta 1986. Jill se je medtem že poročila z Joejem Bidnom leta 1977.

»Nisem zagrenjen, saj brez ločitve nikoli ne bi spoznal svoje žene Linde, ona je največja stvar v mojem življenju,« je avgusta 2020 povedal Stevenson za Daily Mail.

Lindo so našli mrtvo po policijskem posredovanju zaradi »družinskega spora« decembra 2025 v dnevni sobi doma v Wilmingtonu v Delawaru, kjer je živela z možem, je v sporočilu za javnost navedla policija okrožja New Castle.

Po podatkih policije so jo našli okoli 23.16 po lokalnem času. V osmrtnici je bilo pozneje zapisano, da je umrla 29. decembra. Stara je bila 64 let. Policija je sporočila, da so se na naslov odpravili po prijavi »družinskega spora«.

»Policisti so nemudoma začeli izvajati postopke oživljanja, vendar je bila Linda Stevenson kljub njihovim prizadevanjem pozneje razglašena za mrtvo,« je zapisano v izjavi.

Kriminalistična enota in delavci forenzične službe Delawara so nato začeli preiskavo, vendar takrat niso razkrili vzroka smrti ali morebitnih osumljencev. Lindina družina je pozneje objavila osmrtnico, v kateri so zapisali, da je »nenadoma umrla«, pri tem pa niso omenili Stevensona. V osmrtnici sta bili navedeni njena hči Christina in vnukinja Ciara.

»Linda je bila izjemno predana družini in je cenila čas, preživet z najbližjimi, zlasti na družinskih počitnicah s hčerjo in vnukinjo,« so zapisali. »V zadnjih petih letih je s ponosom ustanovila podjetje BMB Bookkeeping, ki ga je zgradila z odločnostjo, integriteto in srcem. Oboževala je svoje delo in ji je bilo resnično mar za stranke, od katerih so mnoge postale njene prijateljice.«

Njeni bližnji so se je spominjali kot »vztrajne, dobrosrčne in izjemno lojalne« osebe, katere »odsotnost bodo globoko čutili vsi, ki so jo poznali«.

Obtožen je bil umora prve stopnje in brez zapletov pridržan na svojem domu. Priveden je bil pred sodnika in je trenutno priprt v zaporu Howard Young Correctional Institution, saj ni plačal varščine v višini 500.000 dolarjev.