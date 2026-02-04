  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Črna kronika

    Kdo je bivši mož Jill Biden, ki je obtožen femicida, ker je lani umoril ženo?

    Svojo drugo ženo Linde Stevenson naj bi umoril decembra lani na njunem domu v kraju Oak Hill.
    Nekdanja ameriška prva dama Jill Biden je odnos z nekdanjim možem, ki je zdaj obtožen umora svoje žene, opisala kot čustveno intenzivnega, a nestabilnega.  FOTO: Reuters
    Galerija
    Nekdanja ameriška prva dama Jill Biden je odnos z nekdanjim možem, ki je zdaj obtožen umora svoje žene, opisala kot čustveno intenzivnega, a nestabilnega.  FOTO: Reuters
    R.I.,STA
    4. 2. 2026 | 09:37
    6:01
    A+A-

    Tožilstvo ameriške zvezne države Delaware je bivšega moža nekdanje prve dame ZDA Jill Biden, Williama Stevensona, obtožilo umora svoje druge žene Linde Stevenson decembra lani na njunem domu v kraju Oak Hill, poročajo ameriški mediji.

    64-letno Stevensonovo so policisti našli negibno v dnevni sobi hiše, potem ko so se odzvali na prijavo prepira v družini. Kasneje so potrdili njeno smrt, po uvodni preiskavi pa ni bilo nobenih obtožb, je poročala televizija CBS.

    Tožilci so v ponedeljek od velike porote dobili potrjeno obtožnico, policija pa je Stevensona kmalu zatem aretirala. Odmerili so mu 500.000 dolarjev varščine, ki je ni zmogel plačati in ostaja v priporu. Vzrok smrti Linde Stevenson ni bil objavljen.

    Jill Biden se je s Stevensonom spoznala leta 1969, naslednje leto sta se poročila, leta 1975 pa ločila. Stevenson se je deset let kasneje poročil z drugo ženo Lindo.

    Kdaj sta se spoznala z Jill Biden?

    Jill Biden in Bill Stevenson sta se spoznala konec šestdesetih let na Univerzi v Delawaru, kjer sta oba študirala. Poročila sta se leta 1970, ko je bila Jill stara 18 let. Zakon je trajal pet let in se končal z ločitvijo leta 1975.

    V svojih spominih Where the Light Enters (2019) je Jill Biden razmerje opisala kot mladostno in čustveno intenzivno, a nestabilno. Stevensona je opisala kot karizmatičnega in podjetnega, a hkrati kot partnerja, s katerim sta se hitro začela razvijati v različne smeri. Sprva je verjela, da je našla življenjskega partnerja in odnos, podoben zakonu svojih staršev, vendar se je to pričakovanje sčasoma izkazalo za iluzijo.

    Po njenih navedbah se je zakon začel krhati že v zgodnjih sedemdesetih letih, do dokončnega razpada pa je prišlo leta 1974. Jill Biden je zapisala, da jo je ločitev globoko prizadela, da se je počutila izgubljeno in osramočeno ter da je odločitev doživljala kot osebni neuspeh. Posebej je izpostavila občutek finančne in čustvene ranljivosti, ki jo je pripeljal do spoznanja o nujnosti finančne neodvisnosti žensk.

    William Stevenson je star 77-let, ženo naj bi umoril na svojem domu. FOTO: Reuters
    William Stevenson je star 77-let, ženo naj bi umoril na svojem domu. FOTO: Reuters

    V času ločitvenega postopka je Jill Biden poskušala pridobiti solastniški delež v Stevensonu pomembnem poslovnem projektu, glasbenem klubu Stone Balloon, vendar je bila njena zahteva zavrnjena. Ta epizoda je po poročanju lokalnih medijev dodatno zaostrila že tako napete odnose med zakoncema.

    Po ločitvi sta se njuni poti dokončno razšli. Jill Biden se je leta 1977 poročila z Joejem Bidnom, Stevenson pa približno desetletje pozneje z Lindo Stevenson.

    Če se ne bi ločil, je ne bi spoznal

    V intervjuju za Inside Edition septembra 2020 je Bill povedal, da sta bila z Lindo poročena 34 let, kar pomeni, da sta se poročila okoli leta 1986.  Jill se je medtem že poročila z Joejem Bidnom leta 1977.

    »Nisem zagrenjen, saj brez ločitve nikoli ne bi spoznal svoje žene Linde, ona je največja stvar v mojem življenju,« je avgusta 2020 povedal Stevenson za Daily Mail.

    Lindo so našli mrtvo po policijskem posredovanju zaradi »družinskega spora« decembra 2025 v dnevni sobi doma v Wilmingtonu v Delawaru, kjer je živela z možem, je v sporočilu za javnost navedla policija okrožja New Castle.

    Po podatkih policije so jo našli okoli 23.16 po lokalnem času. V osmrtnici je bilo pozneje zapisano, da je umrla 29. decembra. Stara je bila 64 let. Policija je sporočila, da so se na naslov odpravili po prijavi »družinskega spora«.

    »Policisti so nemudoma začeli izvajati postopke oživljanja, vendar je bila Linda Stevenson kljub njihovim prizadevanjem pozneje razglašena za mrtvo,« je zapisano v izjavi.

    Kriminalistična enota in delavci forenzične službe Delawara so nato začeli preiskavo, vendar takrat niso razkrili vzroka smrti ali morebitnih osumljencev. Lindina družina je pozneje objavila osmrtnico, v kateri so zapisali, da je »nenadoma umrla«, pri tem pa niso omenili Stevensona. V osmrtnici sta bili navedeni njena hči Christina in vnukinja Ciara.

    »Linda je bila izjemno predana družini in je cenila čas, preživet z najbližjimi, zlasti na družinskih počitnicah s hčerjo in vnukinjo,« so zapisali. »V zadnjih petih letih je s ponosom ustanovila podjetje BMB Bookkeeping, ki ga je zgradila z odločnostjo, integriteto in srcem. Oboževala je svoje delo in ji je bilo resnično mar za stranke, od katerih so mnoge postale njene prijateljice.«

    Njeni bližnji so se je spominjali kot »vztrajne, dobrosrčne in izjemno lojalne« osebe, katere »odsotnost bodo globoko čutili vsi, ki so jo poznali«.

    Obtožen je bil umora prve stopnje in brez zapletov pridržan na svojem domu. Priveden je bil pred sodnika in je trenutno priprt v zaporu Howard Young Correctional Institution, saj ni plačal varščine v višini 500.000 dolarjev.

    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kolumna

    Evropa našla orožje, ki se ga boji celo Donald Trump

    Nogomet bo dobil še večji vpliv v letu 2026, ko je na sporedu svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi, najmočnejša je Evropa.
    Jernej Suhadolnik 2. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Globalno

    Zahod in Ukrajina potapljata rusko floto v senci

    Prihodki Rusije od nafte in plina bodo morda kmalu padli pod deset milijard dolarjev na mesec, kar bi močno prizadelo državne finance.
    The Economist 3. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Jeffrey Epstein

    V Epsteinovih dokumentih šokanten mail o »dojenčku« iz Afrike

    Dokumenti prikazujejo, kako so ekskluzivne povezave in družbeni vpliv pomagali ohranjati skrivni svet zlorab.
    3. 2. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Freund: Ali je Peter že kaj zaskrbljen zaradi Domna?

    Domen Prevc se že zelo veseli svojih prvih olimpijskih iger, ki se bodo v petek začele v Italiji. V Predazzu si želi doseči nekaj posebnega s sestro Niko.
    Miha Šimnovec 3. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

    Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

    Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

    Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

    Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Jill BidensmrtWilliam Stevensonumor ženefemicid

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Konferenca

    Najpomembnejša sta zadostna preskrba s prehrano in nujnimi zdravili

    Velika priložnost za Slovenijo v biotehnologiji za proizvodnjo surovin.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 2. 2026 | 11:31
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Iran

    Kdo je iranski milijarder, nekoč obsojen na smrt, ki ga ZDA zdaj sankcionirajo?

    Pod nekdanjim iranskim predsednikom Mahmoudom Ahmadinejadom je bil Zanjani slavljen kot junak.
    4. 2. 2026 | 11:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Goljufije

    Forbes jo je uvrstil na prestižni seznam 30 pod 30 – zdaj ji grozi 52 let ječe

    Turško podjetnico Gökçe Güven so v ZDA aretirali zaradi obtožb o večmilijonski goljufiji in poneverbi dokumentov. Tožilstvo trdi, da je zavajala vlagatelje.
    4. 2. 2026 | 11:18
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Spored tekmovanj

    Izkušeni Slovenec se vrača na dirko po Sloveniji

    Slovenski kolesar Jan Tratnik, ki tekmuje za ekipo Red Bull Bora Hansgrohe, je razkril svoj spored tekmovanj za letošnje leto.
    4. 2. 2026 | 11:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Velika Britanija

    Karel III. nekdanjega princa Andrewa prisilil v izselitev iz razkošne vile

    Po poročanju britanskega BBC Andrew začasno biva v hiši Wood Farm Cottage na posestvu, ki je v zasebni lasti kralja.
    4. 2. 2026 | 11:10
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Goljufije

    Forbes jo je uvrstil na prestižni seznam 30 pod 30 – zdaj ji grozi 52 let ječe

    Turško podjetnico Gökçe Güven so v ZDA aretirali zaradi obtožb o večmilijonski goljufiji in poneverbi dokumentov. Tožilstvo trdi, da je zavajala vlagatelje.
    4. 2. 2026 | 11:18
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Spored tekmovanj

    Izkušeni Slovenec se vrača na dirko po Sloveniji

    Slovenski kolesar Jan Tratnik, ki tekmuje za ekipo Red Bull Bora Hansgrohe, je razkril svoj spored tekmovanj za letošnje leto.
    4. 2. 2026 | 11:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Velika Britanija

    Karel III. nekdanjega princa Andrewa prisilil v izselitev iz razkošne vile

    Po poročanju britanskega BBC Andrew začasno biva v hiši Wood Farm Cottage na posestvu, ki je v zasebni lasti kralja.
    4. 2. 2026 | 11:10
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

    Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    40 let ustvarjanja voditeljstva in vpliva na IEDC – Poslovni šoli Bled

    Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

    Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    GRADBENIŠTVO

    Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

    V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

    Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
    Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo