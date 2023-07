Kljub slabi vremenski napovedi v gore

V teh dneh se vrstijo reševalne akcije za pomoč planincem, tudi zaradi neodgovornih posameznikov, ki ne upoštevajo vremenske napovedi. »Ponovno opozarjamo in toplo svetujemo, da spremljate vremensko napoved na različnih zanesljivih virih, napoved večkrat preverite; pred turo, med turo in po turi,« opozarjajo na GRZS.

V torek je ob 20.40 na Prisanku zaradi vremenskih razmer obtičal planinec, ki so ga reševalci GRS Kranjska Gora in Bohinj locirali, nepoškodovanega pa so z vojaškim helikopterjem prepeljali v dolino. Ob 15.42 sta na slovenski smeri na Triglav planinki zašli na sneg, od koder se nista mogli rešiti. Tudi po njiju je poletel vojaški helikopter, pa tudi po planinca, ki ga je ob 13.13 na Planini Leskovca na Kobariškem obšla slabost.

Ob 17.40 se je v plezališču Bellevue na Ribčevem Lazu poškodoval plezalec. Na kraju samem so ga oskrbeli gorski reševalci GRS Bohinj in ga prenesli do izhodišča do svojcev, ki so ga odpeljali na zdravljenje. Ob 19.33 sta na poti s Komarče dva tuja pohodnika zaprosila za pomoč pri sestopu. Reševalci GRS Bohinj so nepoškodovana pohodnika locirali in pospremili v dolino. Ob 8.23 si je na Planini Blato pohodnica poškodovala nogo, tudi ponjo je priletel helikopter.

Včeraj ob 5.27 pa je helikopter poletel po planinko, ki jo je že v torek pri sestopu s Triglava sunek vetra podrl na tla in se je pri tem poškodovala. Sama je prišla do koče Planika in tam prenočila. Včeraj pa so z Velike Osojnice v dolino prenesli še planinko, k si je ob 10.30 zlomila nogo, po pohodnico, ki si je nogo poškodovala na Planini Blato, pa je poletel helikopter.