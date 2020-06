Kljub strelom je pogumno tekel za roparjem

Cankova – Direktor murskosoboške policijske uprave Damir Ivančić je potrdil, da je ropar, ki je v torek popoldne oborožen oropal banko na Cankovi, policist. Po dejanju si je vzel življenje s službeno pištolo. Po Ivančićevih besedah je to tragičen in žalosten dogodek in na upravi so se zavzeli, da bodo ugotovili, kaj je do njega pripeljalo.Ogleda kraja dogodka so se poleg številnih policistov in kriminalistov udeležili tudi dežurni preiskovalni sodnik, predsednik okrožnega sodišča v Murski Soboti Branko Palatin, vodja tamkajšnjega okrožnega tožilstva Drago Farič in dežurni tožilec specializiranega tožilstva. Za ...