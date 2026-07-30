Kljub zelo veliki požarni ogroženosti nekateri še podtikajo požare

Kljub razglašeni veliki požarni ogroženosti naravnega okolja nekateri še vedno ravnajo neodgovorno. Na območju Policijske uprave Celje so v zadnjih 24 urah obravnavali tri požare, pri dveh pa prve ugotovitve kažejo na sum namernega podtikanja.

Okoli 11. ure so policiste obvestili o požaru na deponiji za odpadke v Bukovžlaku. Zagorelo je zaradi samovžiga odpadkov, v požaru pa po podatkih policije ni nastala materialna škoda.

Popoldne so prejeli še obvestilo o požaru v Marija Reki, kjer je zagorelo na treh različnih mestih v gozdu. Ogenj je uničil podrastje, prve ugotovitve pa kažejo, da je požar nekdo podtaknil. Policisti še zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Zvečer, okoli 19. ure so obravnavali še požar v Ložnici pri Žalcu. Tam je zagorelo med njivami koruze in hmelja. Tudi v tem primeru policisti sumijo, da je bil požar podtaknjen, zato nadaljujejo zbiranje obvestil v smeri suma istega kaznivega dejanja.

Na območju celotne Policijske uprave Celje znova velja velika požarna ogroženost, zato policisti opozarjajo na dosledno upoštevanje prepovedi. V času povečane nevarnosti je prepovedano požiganje in odmetavanje gorečih ali drugih predmetov oziroma snovi, ki bi lahko povzročile požar. Prav tako ni dovoljeno kurjenje, prižiganje kresov ali uporaba naprav in izvajanje dejavnosti zunaj pozidanih površin, ki lahko povzročijo požar.

Za kršitve v času velike požarne ogroženosti lahko fizične osebe doletijo globe od 200 do 600 evrov. Za pravne osebe in samostojne podjetnike so predvidene kazni od 1000 do 6000 evrov, odgovorne osebe pa lahko prejmejo dodatno globo od 200 do 2000 evrov.

Policisti pri tem opozarjajo, da lahko že najmanjša nepazljivost v suhem vremenu povzroči hude posledice za naravo in ljudi.