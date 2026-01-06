Kljub snegu čez viadukt Slatina s 171 kilometri na uro

Policisti so danes na štajerski avtocesti ustavili romunskega voznika osebnega vozila znamke Audi. Kot so popoldne sporočili s Policijske uprave Celje, so njegovo vožnjo glede na vremenske razmere ocenili za skrajno neodgovorno in nevarno.

Romun je, kljub temu da je na Celjskem zapadlo veliko snega, na viaduktu Slatina, kjer je hitrost vožnje omejena na sto kilometrov na uro, vozil kar 171 kilometrov na uro.

Šlo je za voznika začetnika. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, proti njemu podali obdolžilni predlog in ga privedli k sodnici za prekrške v Celju. Za omenjeni prekršek je predpisana globa 1200 evrov in izrek devetih kazenskih točk.