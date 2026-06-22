Hud požar na kmetiji Bukovnik: poginile so vse živali

Ponoči okoli tretje ure zjutraj se je na najvišje ležeči kmetiji v Sloveniji v solčavski občini na meji s črnjansko v Podolševi zgodil hud požar. Na kmetiji Bukovnik je pogorel hlev z vso živino (po poročanju Koroškega radia Slovenj Gradec so poginile vse živali: okoli 20 glav goveda, prašiči in druge domače živali) in stroji. Najverjetneje je požar povzročil udar strele, navaja Večer.

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje so v celoti zgoreli hlev, žaga, delavnica, garaža, pomožni kmetijski objekt, delno tudi stanovanjska hiša. Požar so gasili gasilci PGD Solčava, Luče, Ljubno ob Savinji, Črna na Koroškem, Mežica in Prevalje.

V požaru sta bili poškodovani dve osebi zaradi opeklin in zaužitja strupenih plinov. Reševalci so ju prepeljali v nadaljnjo zdravniško oskrbo, navaja Uprava RS za zaščito in reševanje. Po poročanju Večera in Koroškega radia Slovenj Gradec so v zdravniško oskrbo pripeljali gospodarja kmetije.

Kot poroča Večer, je hiša v večini pogorišče, ogenj je pod nadzorom, na kraju požara so tudi policisti.

Družini z otroki se je uspelo rešiti iz hiše.

Kmetija, najvišje ležeča v Sloveniji v solčavski občini na meji s črnjansko, je sicer priljubljeno mesto pohodnikov na Raduho.