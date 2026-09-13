Vandali oropali in uničili multimat priljubljene kmetije

Neznanci so na nedeljo vlomili v multimat Kmetije Duh ob Trojiškem jezeru v občini Sveta Trojica. Po navedbah lastnikov so odnesli domače izdelke in denar, avtomat pa poškodovali tako, da do nadaljnjega ne bo obratoval.

Iz Kmetije Duh iz Gočove so v nedeljo na facebooku sporočili, da se je vlom po podatkih iz dnevnika naprave zgodil okoli 1. ure ponoči. »Odnesli so naše domače izdelke, denar in multimat poškodovali do te mere, da do nadaljnjega ne bo obratoval,« so zapisali. Dodali so, da jih poleg nastale škode najbolj žalosti poseg v nekaj, v kar vlagajo veliko dela in truda.

Morebitne očividce oziroma vse, ki so v okolici multimata ponoči opazili kaj nenavadnega, so pozvali, naj jim posredujejo informacije, ki bi lahko pomagale pri razjasnitvi dogodka.

Multimat Kmetije Duh ob Trojiškem jezeru deluje od aprila lani. Postavljen je v bližini postajališča za avtodome, obiskovalcem pa omogoča nakup domačih pridelkov in izdelkov brez navzočnosti prodajalca. V njem so med drugim ponujali jajca, bučno in sončnično olje, ajdovo kašo ter domače rezance.

Ob odprtju je pridobitev pozdravil tudi župan Svete Trojice David Klobasa, ki je poudaril pomen lokalne ponudbe in kratkih dobavnih verig. Na kmetiji so po vlomu sporočili, da bodo do ponovnega začetka obratovanja multimata njihove izdelke prodajali neposredno na kmetiji.

FOTO: O. B.

Podatka o višini nastale škode za zdaj niso navedli. Prav tako iz doslej objavljenih informacij ni razvidno, ali policija dogodek že preiskuje in ali razpolaga s podatki o morebitnih osumljencih.