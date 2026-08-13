Knjigarna v Mariboru spet tarča homofobnega napada

Knjigarna Mariborka, ki je v lasti založbe VigeVageKnjige, je bila znova tarča vandalov. Neznanec je z rdečo barvo in napisom popackal pročelje tega poslovnega prostora na Koroški ulici v Mariboru. Na občini dogodek ostro obsojajo in poudarjajo, da so takšna dejanja nesprejemljiva.

V Mariborki, ki je bila v preteklosti že večkrat tarča vandalizma, razumejo dogodek kot zločin iz sovraštva, »ker je Mariborka v zadnjih letih, odkar je tu, postala zelo prepoznavno mesto, prijazno do skupnosti LGBT in drugih manjšin«. »Vsak mesec v juniju, ko je mesec ponosa, izobesimo mavrično zastavo, zadnja leta tudi z varnostnikom, ker drugače ne gre zaradi konstantnih napadov že od leta 2024, ko smo to storili prvič,« je za STA danes povedala glavna in odgovorna urednica založbe VigeVageKnjige Anja Zag Golob.

Da gre za grožnjo delujočim v sicer zelo majhni knjigarni, sklepa tudi na podlagi barve, ki je bila uporabljena. »Barva je polita po tleh, po tlakovcih, videti je kot kraj zločina,« je dejala.



Policista trenutno po njenih besedah opravljata pregled kraja. Policijo so poklicali okoli 11. ure, kar je malo po tem, ko sta Zag Golobova in sodelavka prispeli v knjigarno, ki naj bi v skladu z odpiralnim časom danes opoldne znova odprla svoja vrata.

»Na krilnih vratih in ponjavi, ki v času zaprtja ščitijo vhod v knjigarno, je poškropljena temno in svetlo rdeča barva. Malo je je tudi na fasadi okoli. Poleg je napis z alkoholnim flomastrom, ki očitno služi kot podpis akcije,« je pojasnila Zag Golobova.

Na Mestni občini Maribor so v odzivu zapisali, da so »takšna dejanja nesprejemljiva in nimajo mesta v našem mestu«. »Maribor mora ostati mesto spoštovanja, dialoga in varnega prostora za vse. Vsakršno namerno poškodovanje tuje lastnine in poseganje v prostore, namenjene kulturi, svobodni misli in dialogu, obsojamo ter pozivamo k strpnemu in odgovornemu ravnanju,« so sporočili.

Zaradi večkratnih napadov je založba pozvala občino, da na ulici pred Mariborko namesti varnostne kamere. A kot je povedala Zag Golobova, jim je bilo pojasnjeno, da to zaradi varstva osebnih podatkov ni mogoče. Znotraj knjigarne so sami namestili kamere, a te ne smejo snemati območja pred vhodom.

V zvezi z enim od preteklih napadov na Mariborko je tožilstvo sprožilo kazenski postopek, in sicer proti osumljenemu kraje mavrične zastave. A je bil postopek po sprejetju t. i. Šutarjevega zakona ustavljen. Založba ima po besedah Zag Golobove odprti dve civilni tožbi.