Ko je čakal na prečkanje ceste, je vanj trčil motorist

Čeprav sprva ni priznal očitkov iz obtožnice, se je 31-letni povzročitelj tragedije zdaj premislil.

»Krivdo priznavam in dogodek močno obžalujem. Prosim za čim milejšo kazen, saj sem poročen, imam dva mala otroka, v bolnišnici pa hudo bolnega očeta. Bolj kot ne sam skrbim za vse, ker je žena v službi,« se je na celjskem sodišču pred sodnico Gordano Malović pokesal 31-letni Nick Berlinger, povzročitelj prometne nesreče konec maja leta 2023, v kateri je umrl priznani velenjski fotograf Peter Marinšek. V zapor bo moral za več let. Nesreča se je zgodila, ko je Marinšek 29. maja s sinom, partnerico in bratom na Partizanski cesti v Velenju čakal, da bodo prečkali cestišče. Takrat je proti njim nenadzorovano pripeljal Berlinger z motorjem BMW. Na motorju je imel še sopotnika, po cestišču pa je zdrsel, ko je trčil v voznika osebnega vozila, ki ga je prehiteval prek dvojne neprekinjene ločilne ...