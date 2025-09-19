Ko ni paznikov, ni pravice

V nadaljevanju preberite:

Ta teden bi moral na zatožno klop sesti 20-letni Vetrim Gashi, državljan Kosova z začasnim prebivališčem v Mariboru, ki je v sostorilstvu z mladoletnim rojakom od devetošolca z grožnjami izsilil najmanj 62.000 evrov. Tožilstvo je obtožnico vložilo maja. A na sodišče ga ni bilo, predobravnavni narok je bil preklican. Razlog? Mirjana Horvat Pogorelec, podpredsednica sodišča, je pojasnila, da se je to zgodilo zaradi obvestila iz mariborskih zaporov, da za obtoženega ne morejo zagotoviti spremstva pravosodnih policistov.